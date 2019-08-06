屏東縣豪雨特報！ 嘉義台南高雄大雨

2019-08-06 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天屏東地區有局部豪雨或大雨發生的機率，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。