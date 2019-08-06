搭捷運拜這9間超靈驗月老 是否脫單就看明天

2019-08-06 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



明天就是七夕情人節，為了讓還沒找到另一半的人可以求得好緣份，新北市民政局彙整大新北奉祀月老的九大知名廟宇，包含板橋慈惠宮、三重區先嗇宮、蘆洲湧蓮寺、淡水福佑宮等，且地理位置方便，搭捷運即可到達，單身者不妨趁七夕時前往祈求良緣。

民政局長柯慶忠表示，傳聞月下老人會用紅線將命定的情人綁在一起，通常未婚男女會在七夕這天向月老祈求好姻緣，新北市有許多月老廟都非常靈驗，民眾可利用大眾運輸工具前往，包括位於捷運站附近的板橋慈惠宮、三重區先嗇宮、蘆洲湧蓮寺、淡水福佑宮等，每年七夕都吸引全台各地信眾前往朝聖。

另外民政局自8月1日起至8月7日，也在臉書粉絲專頁「新北民政保平安」每日推出一間捷運站附近的月老廟圖文介紹，更舉辦月老紅線幸運抽獎活動，只要在「搭捷運脫魯系列」按讚、公開分享當天月老廟貼文，並留言「我要月老紅線加持愛情」，8日會抽出100位幸運紅線得主，目前累計已有近千則留言。

同時，還有月老紅線打卡送活動，如果直接到「搭捷運脫魯系列」當日介紹的月老廟參拜，並在貼文留言處上傳自己參拜的照片，即贈送限量月老紅線乙份!