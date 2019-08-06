親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱利奇馬恐襲台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

香港85全城大亂鬥：荃灣示威再遭「藍衣黑幫」殺傷

一芳總部發聲明：品牌不涉政治 為偶發事件驚擾社會道歉

公費流感疫苗分批開打 11/15學生醫事人員優先

2019-08-06 14:53中央社 台北6日電

疾管署今天宣布，今年公費流感疫苗全為4價疫苗，11月15日開打並採分批接種，國小至高中生及醫事人員先打，第二階段為65歲以上長者及學齡前幼兒，明年元旦後為其他公費對象。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天在記者會表示，疾管署雖提前在今年5月完成約600萬劑4價流感疫苗的採購作業，但今年公費流感疫苗得標廠商反映，因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲一個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，且各國都受影響。

為因應疫苗延遲供貨的可能影響，疾管署今年6月召開會議，專家建議，在疫苗供應無法滿足全部對象同時開打的狀況下，為阻斷病毒於社區傳播，降低高危險族群感染風險減少其併發重症或死亡，今年度公費流感疫苗應由高傳播族群優先接種。

莊人祥說，今年公費流感開打日訂於11月15日起先為學生及醫事人員接種；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎在記者會表示，因為世衛選株延遲，全世界疫苗供應都會延遲。疫苗分批開打的優先順序，若要阻斷社區大規模傳播、延遲流行高峰，要先從高傳播族群下手，形成防護網後，希望流感不致於在社區大流行。

老人、幼童為流感感染高風險群，但李秉穎表示，有些民眾可能會擔心如果延遲1、2個月接種疫苗，可能會發生重大流感疫情，但民眾不必過於擔心，因接種疫苗後保護力可持續很長一段時間，且流感疫苗雖是最重要的預防措施，但不是唯一的方法，更重要的是全民的防疫觀念及醫療、校園等積極防疫措施互相配合。

公費流感疫苗接種對象包含6個月以上至國小入學前幼兒、50歲以上成人。具有潛在疾病者（包括高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者）、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼托從業人員、安養、養護、長期照顧等機構對象及醫事防疫人員、 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生等。

流感疫苗分成3價、4價，3價疫苗提供2種A型、1種B型病毒防護；4價疫苗則提供2種A型、2種B型病毒防護。今年疫苗病毒株為A型H1N1、H3N2及B型山形株、維多利亞株。

流感疫苗患者
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

交部鬆綁電動三輪機車載送 最高200公斤

2019-08-06 13:55

噁！蒼蠅、蟑螂飛進病患耳朵 台東這醫生一天內都遇上

2019-08-06 12:04

88風災大規模崩塌省思 水保局公布34處最危險潛勢區

2019-08-06 11:19

遊覽車業者抗議裝GPS會被干擾 和交通部達成三共識

2019-08-06 14:58

屏東縣豪雨特報！ 嘉義台南高雄大雨

2019-08-06 14:56

搭捷運拜這9間超靈驗月老 是否脫單就看明天

2019-08-06 14:49

受颱風影響 花蓮空軍基地預演、開放全取消

2019-08-06 14:47

高雄屏東大雷雨即時訊息 持續至下午3時30分

2019-08-06 14:35

風速減弱 空汙季不妙

2019-08-06 14:14

公路總局否認監控遊覽車：GPS對車不對人

2019-08-06 14:11

交部鬆綁貨車載重規定 十萬車主受惠

2019-08-06 14:11

GPS強制加裝 遊覽車稱被監控 「玩死司機」

2019-08-06 14:10

兒慈協會捐善款助台大 醫：兒醫聽損補助仍有成長空間

2019-08-06 14:06

七月大男嬰染腸病毒併重症 全台已25例

2019-08-06 14:04

屏東縣大雷雨即時訊息 持續至下午2時15分

2019-08-06 13:28

影／籃網傷人 打籃球蓋火鍋手指竟遭割傷縫26針

2019-08-06 12:49

花蓮一天兩起地震 全台最驚險天空步道玻璃破裂暫封閉

2019-08-06 12:25

男大生玩3對3肚子劇痛送醫 原來是這個問題夏天別輕忽

2019-08-06 12:24

花蓮五天八起有感地震 氣象局：不排除規模五以上地震

2019-08-06 12:13

捕鼠高手黑翅鳶母鳥餵食幼鳥 生態情景吸引鳥友追逐

2019-08-06 11:28

農委會衛福部修法 務農外配即日起可申請農職災保險

2019-08-06 11:24

蟑螂闖入耳朵恐傷耳膜 醫師呼籲室內保持乾淨

2019-08-06 11:14

遊覽車不滿加裝GPS被監控 學者：這是世界趨勢

2019-08-06 11:09

下半年空品狀況如何？ 環保署這樣分析

2019-08-06 10:56

蝶戀花後裝GPS隨時回報反被干擾 遊覽車至交通部抗議

2019-08-06 10:51

為讓女友高潮 包莖男忍痛行房 結果小弟弟腫如甜甜圈

2019-08-06 10:45

國際元素周期表年 美劇團來台演居禮夫人音樂劇

2019-08-06 10:41

影／夏天陽光和手機螢幕藍光會傷眼 醫師教護眼法

2019-08-06 10:40

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰

2019-08-06 10:00

都更、文資保存總對立？ 專家：關鍵在這

2019-08-06 09:46

李慶元指王大閎虹廬哪裡偉大 建築界說話了

2019-08-06 09:44

花蓮連兩震！上午9時31分規模4.5有感地震 最大震度4級

2019-08-06 09:42

上午9時19分規模4.9花蓮地震 震度最大5級

2019-08-06 09:25

學校營養師大調查 這3縣市最慘1人顧8千學童

2019-08-06 00:50

高雄 替偏鄉爭取營養師名額

2019-08-06 00:50

健康你我他 ／走散驚魂記 加溫母女感情

2019-08-06 00:40

三陰性乳癌 國衛院發現新療法

2019-08-06 00:40

嚼檳榔年輕化 第一次竟在11歲前

2019-08-06 00:40

莫名昏倒 小心是心臟猝死

2019-08-06 00:40
看更多

熱門文章

彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 07:34

利奇馬周四恐以中颱之姿撲台 不排除發布陸警

2019-08-05 16:20

吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風

2019-08-06 07:24

三颱共舞？颱風柯羅莎最快明生成 氣象局：對台無影響

2019-08-05 17:56

威力彩第108062期開獎 頭獎上看16.5億元

2019-08-05 21:04

潮境潛客氣瓶用光溺水亡？ 教練：這8狀況一律禁止下水

2019-08-05 15:26

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰

2019-08-06 10:00

威力彩連45摃 下期頭獎上看18.2億元

2019-08-05 22:03

用變頻冷氣卻沒省到電 節能專家點出小細節

2019-08-05 18:14

誰來救救我！小浣熊頭卡水溝蓋 消防隊員花2小時救不出

2019-08-05 15:25

利奇馬將轉中颱最快明發海警 恐又有颱風上午生成

2019-08-06 08:57

台鐵區間車疑因勾斷高壓電纜 停駛平交道警方交管

2019-08-05 20:13

該放下了！過了50歲 3件事情不要再糾結

2019-08-05 22:30

為讓女友高潮 包莖男忍痛行房 結果小弟弟腫如甜甜圈

2019-08-06 10:45

蘇花改原定1月10日通車卻提早5天 傳為選舉考量

2019-08-05 15:21

李慶元指王大閎虹廬哪裡偉大 建築界說話了

2019-08-06 09:44

每日星座運勢／射手做事需圓滑一點 多微笑愛神助

2019-08-06 00:00

利奇馬恐撲台 周四起影響大

2019-08-06 00:03

答錄機一直傳來女聲 冷氣師傅嚇壞迅速收拾工具

2019-08-06 12:24

農委會下半年砸30億 農地農用每公頃可獲1萬元

2019-08-05 19:36

台中宵夜場這麼狂可以嗎！IG推「一整隻螃蟹粥」超霸氣

2019-08-05 15:45

利奇馬最快今晚轉中颱恐成西北颱？ 氣象局回應了

2019-08-06 11:36

花蓮一天兩起地震 全台最驚險天空步道玻璃破裂暫封閉

2019-08-06 12:25

利奇馬颱風逼近「增強又變胖」 鄭明典：雲系裂兩塊

2019-08-06 13:06

用鼻貼布拔粉刺好過癮？ 你拔的其實是皮脂管絲

2019-08-06 07:20

台灣虎航8月6日航班異動 飛福岡、大邱旅客注意！

2019-08-05 16:34

威力彩頭獎出爐！16.5億幸運兒是你嗎？

2019-08-05 22:00

男女大不同 研究：爸爸帶小孩更幸福、媽媽更憂鬱

2019-08-05 16:39

國旅補助加碼小琉球綠島蘭嶼 第二波方案下周出爐

2019-08-05 18:13

上午9時19分規模4.9花蓮地震 震度最大5級

2019-08-06 09:25

唱歌高音唱不上 就醫檢查竟是肺腺癌末期

2019-08-05 17:33

全台營養師荒 這3縣市平均8000位學童共用1位營養師

2019-08-05 22:56

學校營養師大調查 這3縣市最慘1人顧8千學童

2019-08-06 00:50

「梨形女孩」的「2好3不」遮臀部穿搭術！A字裙一穿上 秒瘦5公斤

2019-08-05 18:53

【主婦心情】陳慧文／家事一小時

2019-08-06 06:00

噁！蒼蠅、蟑螂飛進病患耳朵 台東這醫生一天內都遇上

2019-08-06 12:04

全台最後一間「通堂拉麵」熄燈！拉麵全部「買1送1」　以後只能去沖繩吃

2019-08-06 11:41

最快10月！ 全台巷弄降速 40公里降至30公里

2019-08-06 13:49

影╱登革熱疫情北上？桃園今出現首例本土登革熱

2019-08-05 17:36

【相處之道】千兔耳／家有和事佬

2019-08-06 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top