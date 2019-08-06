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高雄屏東大雷雨即時訊息 持續至下午3時30分

2019-08-06 14:35聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車請注意安全。

●示警區域：

高雄市：林園區、大寮區、美濃區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉

中央氣象局發布大雷雨即時訊息。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雷雨即時訊息。圖／取自氣象局網站
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