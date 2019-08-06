兒慈協會捐善款助台大 醫：兒醫聽損補助仍有成長空間

2019-08-06 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



兒童聽損是相當常見的臨床問題。聽損不僅會影響語言發展，也會影響學業和社會適應能力，因此，早期診斷、治療及復健極為重要；然而由於國內聽損復健資源有限，多數孩子在配戴助聽器或接受人工電子耳手術後，只能到少數機構接受聽能技巧訓練。

中華民國兒童慈善協會，於2017年底捐贈台大兒童醫院300萬元成立「兒童聽力守護計畫」，使聽力評估及基因檢測方面皆有顯著成長，今再度捐贈150萬元，以利拓展嬰幼兒確診檢查及人工耳蝸等業務。不過有耳鼻喉科醫師表示，台灣兒童聽損補助仍有進步空間，希望政府重視，讓先天性的聽損兒童也能獲得更健全生活品質。

台大醫院耳鼻喉科主治醫師吳振吉表示，聽損和基因、發育、細胞發展等有關，尤其與基因有高度關聯性，兒童聽損在臨床上是很常見的問題，大約有1至3%的18歲以下青少年與兒童有輕度聽損，另有部分兒童為遺傳性聽損。

吳振吉說，耳蝸是內耳中重要的聽覺器官，許多聽覺障礙是來自於耳蝸病變；而聽力受損可分為輕、中、重與極重度分級，如聽力損失70至90分貝屬重度聽損、90分貝以上屬極重度聽損。

一般而言，輕中度聽力受損對日常生活即有影響，此時可配戴助聽器放大外界聲音輔助；但若為重度以上，助聽器已無法有效輔助聽力時，就需要以手術植入人工電子耳，以電極來刺激神經產生聽覺，多數患者術後聽力都有進步。

吳振吉表示，感謝協會連兩年支持計畫，使台大在兒童的聽力評估、基因檢測、人力擴充上皆有顯著成長，如增購了「大腦皮質聽覺誘發電位」儀器，提供個案更精準的確診與追蹤；並收案台大與兒童慈善協會的200名聽損兒童家庭，建立30個聽損基因資料庫。未來則將應用此資料庫，再開發出更精準的基因檢測。

不過吳振吉也提到，人工電子耳所費不貲，雖健保已在2017年將兒童人工電子耳納入給付，但僅給付一耳，與新加坡等先進國家兩耳都給付來比，仍有進步空間，希望政府重視，讓先天性的聽損兒童也能獲得更健全生活品質。