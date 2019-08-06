七月大男嬰染腸病毒併重症 全台已25例

2019-08-06 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



家長真的要注意，家中有嬰幼兒要小心腸病毒感染。衛福部疾病管制署今天公佈新增一例腸病毒71型併發重症病例，為南部7月大男嬰，因發燒就醫、腳及屁股處出現紅疹，且出現嗜睡等疑似重症前兆，經檢驗確認為腸病毒71型感染併發重症，目前個案已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案於7月中旬發燒就醫，後出現嗜睡、驚嚇反應及右手無力等疑似重症前兆，再度住院檢驗後，確認為腸病毒71型感染併發重症，後經調查發現該個案曾接觸有腸病毒症狀的幼童，所幸目前個案狀況穩定已出院。

莊人祥說，據疾管署監測資料顯示，上周7月28日至8月3日間，國內腸病毒門急就診計1萬5148人次，較前一周略降2.9‭%‬外，已是連三周下降，推估疫情將持續趨緩。

另外，全國腸病毒雖以71型個案數為主，但近四週社區腸病毒檢出型別，則以克沙奇A群為多，目前所累計25例腸病毒併發重症病例中，以感染71型18例最多‭。另外，今年已累計219例腸病毒71型輕症個案，也高於2016至2018年同期。