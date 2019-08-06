最快10月！ 全台巷弄降速 40公里降至30公里

2019-08-06 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



全台巷弄降速，交通部今天預告修正「道路交通安全規則」第93條，規畫針對未畫設車道線、行車方向線等狹窄道路，行車速度將由每小時40公里降至30公里，目標今年10月1日上路。

交通部表示，全國許多縣市都在推動鄰里交通改善計畫、推動交通寧靜區，交通部為此預告修正道路交通安全規則第93條，規畫針對未劃設車道線、行車分向線或分向限制線等道路也就是較為狹窄之道路的行駛速度，將由每小時40公里降至每小時30公里，以期維護社區鄰里間之交通安全，進而減少發生肇事之嚴重程度。

交通部表示，依據經濟合作暨發展組織報告指出，行人與車輛發生碰撞時，當速限為50公里時，致死率約85％，速限為40公里時，速限約為35％，速限為30公里時，致死率可大幅下降至10％，所以國際上把速度管理列為提升道路安全關鍵因素。