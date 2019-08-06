屏東縣大雷雨即時訊息 持續至下午2時15分

2019-08-06 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車注意安全。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

●示警區域：