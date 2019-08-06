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列歷史建築 專家解讀王大閎虹廬價值

2019-08-06 14:24聯合晚報 記者何定照／台北報導

建築師王大閎作品「虹廬」日前登錄歷史建築，有現在住戶提訴願盼撤文資身分。 圖／聯...
建築師王大閎作品「虹廬」日前登錄歷史建築，有現在住戶提訴願盼撤文資身分。 圖／聯合報系資料照片
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國寶級建築師王大閎北市濟南路自宅「虹廬」，日前登錄歷史建築，有現在住戶提訴願盼撤文資身分，北市議員質疑虹廬「到底有什麼偉大」。建築界表示，虹廬結合當代高樓與中國傳統合院特色，為兩千年前維持人與內在關係的住居特色，與當代都市銜接找到新的可能，當然偉大。

王大閎畢生設計三件自宅，虹廬於1964年建成。王大閎之子、建築師王守正表示，父親曾說除了自宅外，其他作品都不喜歡，因為設計過程都經業主修改。但由於王大閎對虹廬的產權原本就只有四樓和頂樓，一樓店家進駐後，將王大閎設計的兩片牆中間打了個大洞，王大閎溝通無效，氣憤設計遭破壞，才以低價賣出產權。

建築師阮慶岳說，王大閎建虹廬時，正是台灣公寓從一、二層樓開始發展成四層樓時代。當時這種四層樓公寓模式是聯合國引進，都是中間有樓梯、兩邊一戶，但王大閎沒遵循，而是獨創結合垂直性現代樓層與中國傳統特色。

阮慶岳說，西式房屋都是窗子朝外、外向式，王大閎想延續中國傳統合院朝中心、「內向式」的房屋。因此虹廬對外沒窗，只有立面高聳白牆對外隔開，表現傳統中國合院精神中對內思索的特色。

阮慶岳說，另一個以虹廬表現合院特色是，從仿合院小小入口的鏤空鐵門蜿蜒走入後，會看到整個房屋基座向內退縮，以帶狀庭院環繞房屋，二樓以上住戶往下看，都可看到內縮的庭院和入口，就像合院住戶探頭看的景象一樣。

王守正表示，虹廬現在還維持著當年外部高牆與鏤空鐵門，那道牆是父親延續小時居住蘇州的經驗，仿蘇州高紡牆隔絕外界喧囂，只靠門空隙留外界探問，有如都市隱居。

歷史建築
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