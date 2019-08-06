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男大生玩3對3肚子劇痛送醫 原來是這個問題夏天別輕忽

2019-08-06 12:24聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

天氣炎熱，因熱而導致身體不適就醫的病例也跟著增加，醫師提醒不同的熱傷害，有不同的處置方法，最嚴重的是無汗的熱中暑，如果不早點送醫，可能喪命；而其中又以兩種人最容易發生熱傷害，要特別注意。

一名男大生最近在烈日下玩三對三籃球賽，打了幾個小時候出現腹部抽痛的症狀，因為疼痛劇烈而就醫，診斷為因為高溫而導致的肌肉痙攣，台南市立安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘表示，主要是天熱運動大量流汗，造成體液喪失與電解質失衡，而導致肌肉痙攣。

蔡忠紘表示，民眾常聽到的「中暑」，其實只是熱傷害的其中一種。所謂「熱傷害」，就是當人暴露在高溫環境下，若無法有效散熱，就會因體液的過度流失，造成脫水、電解質失衡、甚至器官衰竭等嚴重後果。

特別是有些人服用藥物，例如抗組織胺、抑制腸胃蠕動用藥、或是某些抗精神病用藥，會抑制排汗，更易造成熱傷害，有服用的民眾要特別留意；老年族群由於身體代償機能退化，家屬更要提高警覺，避免憾事發生。

蔡忠紘表示，關於熱傷害的分類，大致上可分為四種：熱衰竭、熱痙攣、熱昏厥、熱中暑，其主要症狀與處置原則分別介紹如下：

一、熱衰竭：是較輕微的熱傷害。主要是因為由於流汗過多，卻未適時補充液體或電解質。主要症狀有大量出汗、疲倦、身體軟弱無力、血壓降低，嚴重時可能會失去知覺。只要有類似症狀，必須盡快至陰涼處休息，並適時補充含電解質的水或運動飲料。

二、熱痙攣：是由於在高熱環境下運動或工作時，因流汗過多，造成體液喪失與電解質失衡，而導致肌肉痙攣的現象。許多年輕人在烈日下打球後小腿抽筋就是屬於這種情形。處理熱痙攣的方式，一樣是盡快到陰涼通風處仰臥休息，補充含電解質的水或運動飲料，並伸展按摩抽筋的肌肉。如果痙攣劇烈，甚至影響腹壁肌肉，則應盡快送醫。

三、熱昏厥：常見在炎熱的環境中長時間站立，如軍隊的訓練或學校的朝會時，因為皮膚血管擴張幫助散熱，大量的血液跑到皮膚等周邊血管，血液會在體內重新分配，導致腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥的現象。處置原則一樣是只要趕緊將患者抬到陰涼通風處仰臥休息，保持呼吸道暢通，很快自己就會醒過來。若持續性的昏厥或生命徵象不穩，則應盡快送醫。

四、熱中暑：是最嚴重的熱傷害。大多是發生熱衰竭時未被及時發現與處理，造成體溫調節中樞代償機制失衡，中心體溫持續上升，皮膚因為無法流汗散熱而乾燙，最後將造成中樞神經異常，出現口齒不清、躁動、昏迷，並引發多重器官衰竭，甚至死亡。處置方法最重要的是需有早期發現，若發生上述三種輕微熱傷害就應盡快治療，才能避免進展成嚴重的熱中暑。

蔡忠紘提醒，平時民眾除了避免在烈日下工作過久，穿著淺色寬鬆衣物，並應保持環境通風，因為悶熱潮濕的天氣會讓身體散熱困難，像前頭提到的中暑個案，就是因為住在鐵皮屋內，悶熱又密不通風，熱傷害才會發生。此外也應多補充含電解質的水分，若有上述熱傷害的症狀，需提高警覺盡快處置。

台南市立安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘。圖／安南醫院提供
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中暑熱衰竭
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