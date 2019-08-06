噁！蒼蠅、蟑螂飛進病患耳朵 台東這醫生一天內都遇上

2019-08-06 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東余耳鼻喉科醫生休昨天上午遇到連續2名病患來掛急診，1婦人因蟑螂闖進耳朵來掛急診，蟑螂的8隻腳拚命往裡面鑽，女子痛得哇哇叫；另一男子則是蒼蠅飛進耳朵，讓男子疼痛難耐。

余文儀今天說，異物進入耳朵，特別是昆蟲並非罕見，但一天內2件，確實頻率高了些。他指出，昨天上午1名年約30幾歲婦人，匆忙的到診所掛急診，且痛得哇哇叫，女子說，有東西闖進耳朵，不停地往裡面鑽，「這東西的腳有刺，痛死我了」。

余文儀說，他趕緊幫女子看診，發現爬進她耳朵裡面的竟是一隻蟑螂，這蟑螂一直往裡面鑽，牠的8隻腳都有刺，在耳朵裡抓、挖，可想像女子有多痛苦；余文儀說，他用了不到5分鐘時間，就將蟑螂取出來，長約1.5公分。

婦人看到是蟑螂，耳朵雖不痛了，但受到驚嚇表示，她昨天早上晚起，忽然感覺到耳朵有異物進入，她想把牠挖出來，沒想到牠愈爬愈深，痛得受不了，趕緊掛急診。

余文儀說，婦人走後不久，又有名30幾歲男子來掛急診說，耳朵有東西跑進去，痛得受不了，余文儀一看是較小隻的蒼蠅，同樣往耳朵深處鑽，讓男子疼痛難受。余表示，他花不到5分鐘時間，就將蒼蠅取出。男病患說，他騎機車時，忽然感覺有東西跑進耳朵，一直往裡面鑽，他因痛得受不了，趕緊掛急診。