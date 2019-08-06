捕鼠高手黑翅鳶母鳥餵食幼鳥 生態情景吸引鳥友追逐

2019-08-06 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義市湖內里有對黑翅鳶築巢獵捕老鼠，哺育3隻雛鳥，連日來吸引大批鳥友架大砲攝影機，拍攝哺育幼鳥珍貴影像，嘉義荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，觀察拍攝精彩照片影像與網友親友分享，母黑翅鳶半小時可叼回6、7隻老鼠，哺育3隻雛鳥，印證黑翅鳶「獵鼠高手」稱號，蘇佳弘將3隻雛鳥分別命名「大寶、二寶、三寶」。

猛禽黑翅鳶，體型與鴿子差不多大小，一對紅色銳眼，搭配白色貓臉，美麗排名數一數二，是鳥友追逐對象，就如同日行性的貓頭鷹，保育人士估計，每隻黑翅鳶雄性成鳥，一年至少可捕捉一千隻老鼠；一隻成年雄鳥在繁殖期間，育一窩雛鳥，平均一天要消耗掉十幾隻老鼠，被保育界稱為「捕鼠高手」。

從蘇家弘拍攝母鳥育雛老鼠的珍貴影像，媽媽抓老鼠回來後，忙著餵食3隻幼鳥，幼鳥急著搶老鼠吃，把比較瘦的媽媽直接撞倒，蘇家弘說，黑翅鳶屬鷹科、猛禽中體型最小的一種，二級保育類動物，嘉市3年多前發現牠們蹤影，罕見孵育雛鳥，此次3隻雛鳥孵育成功，棲息芒果樹、黑板樹欉，這對黑翅鳶空中交替運送老鼠哺育幼雛，讓鳥友瘋狂追逐。