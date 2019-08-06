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捕鼠高手黑翅鳶母鳥餵食幼鳥 生態情景吸引鳥友追逐

2019-08-06 11:28聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義市湖內里有對黑翅鳶築巢獵捕老鼠，哺育3隻雛鳥，連日來吸引大批鳥友架大砲攝影機，拍攝哺育幼鳥珍貴影像，嘉義荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，觀察拍攝精彩照片影像與網友親友分享，母黑翅鳶半小時可叼回6、7隻老鼠，哺育3隻雛鳥，印證黑翅鳶「獵鼠高手」稱號，蘇佳弘將3隻雛鳥分別命名「大寶、二寶、三寶」。

猛禽黑翅鳶，體型與鴿子差不多大小，一對紅色銳眼，搭配白色貓臉，美麗排名數一數二，是鳥友追逐對象，就如同日行性的貓頭鷹，保育人士估計，每隻黑翅鳶雄性成鳥，一年至少可捕捉一千隻老鼠；一隻成年雄鳥在繁殖期間，育一窩雛鳥，平均一天要消耗掉十幾隻老鼠，被保育界稱為「捕鼠高手」。

從蘇家弘拍攝母鳥育雛老鼠的珍貴影像，媽媽抓老鼠回來後，忙著餵食3隻幼鳥，幼鳥急著搶老鼠吃，把比較瘦的媽媽直接撞倒，蘇家弘說，黑翅鳶屬鷹科、猛禽中體型最小的一種，二級保育類動物，嘉市3年多前發現牠們蹤影，罕見孵育雛鳥，此次3隻雛鳥孵育成功，棲息芒果樹、黑板樹欉，這對黑翅鳶空中交替運送老鼠哺育幼雛，讓鳥友瘋狂追逐。

嘉義縣野鳥學會保育志工長期調查，發現黑翅鳶數量銳減，疑與台糖使用滅鼠藥毒鼠有關；因黑翅鳶會誤食而亡，加上棲地被大量開發，維生更不易，鳥會說，黑翅鳶喜棲息開闊草地與灌木林，近年棲地急速開發，黑翅鳶失去棲地，加上化學藥劑與滅鼠劑為禍，黑翅鳶急速消失中。

嘉義荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在嘉義市湖內里拍攝一對黑翅鳶築巢，哺育3隻雛...
嘉義荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在嘉義市湖內里拍攝一對黑翅鳶築巢，哺育3隻雛鳥珍貴畫面影像。圖／蘇家弘提供
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嘉義荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在嘉義市湖內里拍攝一對黑翅鳶築巢，哺育3隻雛...
嘉義荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在嘉義市湖內里拍攝一對黑翅鳶築巢，哺育3隻雛鳥珍貴畫面影像。圖／蘇家弘提供
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