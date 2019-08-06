農委會衛福部修法 務農外配即日起可申請農職災保險

2019-08-06 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣農村有越來越多外籍配偶加入勞動行列，不過長期以來，外配卻無法參加農民職業災害保險。有鑑於此，農委會與衛福部修法，即日起持有居留證的務農外配可參加全民健保第三類被保險人，接著就能以此身分申請農職災保險，預計有2500人能因此受惠。

農委會專案辦公室執秘王東良表示，既有法規規範，農民保險只有本國籍的人可以參與，而加入農保的人才有資格申請農民職業災害保險。然而，台灣農村農業勞動力結構改變，有越來越多外配加入勞動行列，發生職業災害卻無相關保險加以保障，權益面出現缺口。

王東良表示，由於全民健保第三類被保險人也可以參加農職災保險，因此，農委會與衛福部修正《實際從事農業工作者申請參加全民健康保險認定標準及資格審查辦法》，讓外配可以申請擁有健保第三類被保險人的身分，並以此身分參加農職災保險，預估能有2500人受惠。

衛福部健保署承保組科長馮嘉柔表示，即日起，從事農業工作的外配可持居留證明文件，至配偶的戶籍所在地的基層農會來申請加入健保第三類被保險人。

新條文也規範，自有或承租的農業用地如果是都市土地，應檢附都市計畫土地使用分區證明；如果屬公同共有土地，應檢附

全體公同共有人訂定的分管契約、分管圖或相關證明文件。

馮嘉柔表示，除了農業工作者，漁業工作者可能也有類似需求，上述草案預告期間也收到漁業工作者權益保障的相關建議，後續將再行研議。