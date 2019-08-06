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世界奇觀崩壞中：51.2%壞掉 萬里長城怎麼修？

88風災大規模崩塌省思 水保局公布34處最危險潛勢區

2019-08-06 11:19聯合報 記者鄭維真╱即時報導

莫拉克風災重創南台灣，農委會水土保持局今天舉辦「莫拉克10周年災害復建回顧與展望研討會」，希望藉由重建過程的經驗來面對未來氣候變遷的各項衝擊。

水保局長李鎮洋指出，莫拉克風災是近年台灣最大災害，為氣候變遷造成台灣複合型災害的開始，一個颱風就帶來洪水、土石流、堰塞、潰壩等，因此政府不再認為人定能勝天，而是要順應自然、氣候變遷，土地利用、人為開發都不應逆天而為。

李鎮洋說，工程也非萬能，在保護年限可以用人為方式保護，但遇上大規模災害時超過年限就要順應它，所以除了硬體之外，軟體也相當重要，該避災就要避災，要離開危險區就須離開。

為了避免未來再發生類似小林村滅村的事件，水保局利用光學雷達攝影了解地表變化，觀測是否有下陷、崩塌，李鎮洋表示，一開始找出8千多個潛在地區，但多數是無人居住的地方，後來挑出186個有人居住、水庫、道路地區，最後篩選出最危險的34處，包括新北石碇、桃園復興、新竹尖石、嘉義梅山、高雄桃源等，目前正與學界進行研擬大規模防檢應變計畫。

李鎮洋說，政府利用觀測儀器隨時掌握環境氣候變遷，以無人飛機等設備監測土地變化，再去了解變遷的可能因素，運用科技方式整合資訊做後續應用，建立台灣為智慧防災的島。

為避免再有大規模崩塌，水保局利用光學雷達攝影，找出全台最危險的34處潛勢區。圖／...
為避免再有大規模崩塌，水保局利用光學雷達攝影，找出全台最危險的34處潛勢區。圖／水保局提供
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