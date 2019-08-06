下半年空品狀況如何？ 環保署這樣分析

2019-08-06 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



即將進入下半年空汙季，環保署監資處推估，在不考量各項汙染的情況下，下半年的天然環境，擴散條件不佳，並不利於空汙擴散。

環保署今天進行空氣品質監測及預報資訊解讀說明。

環保署監資處處長張順欽表示，根據統計，今年1到7月，中部以北的雨量比去年同期成長了36%，降雨天數增加三成，若下半年持續雨水多，對空品會有幫助。

張順欽表示，但以長期氣象觀測趨勢看來，整體台灣的風場在下降，也就是平均風速減弱，氣候變遷使得原本北方冷空氣下來的機會愈來愈少，讓暖冬愈來愈明顯，導致空品擴散條件變差，也因此，在不考慮各項汙染物排放的狀況下，沒有風，自然的環境條件，並不利於空汙擴散。

他說，前半年是這樣的現象，除了天候條件無法控制外，進入下半年的空汙季節，會把一些可能排放汙染地方，用微型感測器進行監測，把可能排放地方找出來；從去年開始試辦至今，超過8000支這類的微型感測器密集散布在各工業區內，監測人員已布下天羅地網，透過衛星監測，可以把過去可能不知道的排放地點找出來，成為地方稽查人員破案利器。

張順欽表示，過去地方查空汙很困擾，民眾聞到異味報案陳情，但等到稽查人員到現場，異味可能已經飄散不見，更別說要找出是誰製造的異味；但透過衛星監測，拉出時間軸，用比較密集的高空間解析度分析監測資料，甚至從A點飄散到B點的汙染，都可以利用高科技找出來，確認汙染位置並予以糾正，這是今年下半年防治空汙重點。