為讓女友高潮 包莖男忍痛行房 結果小弟弟腫如甜甜圈

2019-08-06 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



明天是七夕情人節，泌尿科女醫師張美玉分享，部分男性有「包莖」問題，包皮下拉時仍無法露出龜頭，最近她收治一名「包莖」暖男，為讓女友達高潮，不但在性行為中長期忍痛，還讓陰莖「愛到卡慘死 」，提醒有這類困擾的男性朋友，只要接受「包皮環切手術」即可解決問題，不須為了表達愛意，冒著讓命根子「窒息」的危險。

30歲的楊先生走入診間、姿勢怪異，臉上掛著痛苦表情手指褲檔，表示已經痛了一晚；褲子一脫，陰莖已水腫，像是套了一個「甜甜圈」。張美玉戴上手套，在上面塗抹潤滑麻醉藥膏後，用力將該甜甜圈（包皮）往回拉，一秒鐘復位，患者鬆了一口氣「終於不痛了！」

病患向張美玉自述，自己包皮有部分包莖，無法完全露出龜頭，生活上並無大礙，就不以為意；但性行為時，如果女友採取上位姿勢，跨上去坐著搖動，把包皮往下推，拉扯下就會疼痛；為讓女友達到高潮，他總是「忍痛」行房；沒想到這次包皮太緊「卡死」，推不回來了。住中部的他南下求助，一路從中部搭高鐵、再轉捷運40分鐘、並走路10分鐘到診所就診，相當能忍痛。