國際元素周期表年 美劇團來台演居禮夫人音樂劇

2019-08-06 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



國立台灣科學教育館本周有科普音樂劇上演，8月7日、9日、10日、11日晚上18時30分至20時30分演出，開放一般民眾購票觀賞。劇名為「放飛自我Curie Me Away！瑪莉居禮唱出科學小宇宙」，邀美國「Matheatre」雙人表演劇團跨海來台演出，以原創劇本與音樂，融合化學科普知識與專業的舞台藝術，演出居禮夫人和丈夫的精彩一生。

科教館表示，今年逢化學元素周期表建立150周年，聯合國將2019年訂為國際元素周期表年，科教館特別在「Matheatre」雙人表演劇團亞洲巡演期間，邀請他們來台灣一周，演出放射性化學元素領域的先驅者居里夫人在科學、人生、家庭生活的故事。