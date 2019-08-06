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國際元素周期表年 美劇團來台演居禮夫人音樂劇

2019-08-06 10:41聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

國立台灣科學教育館本周有科普音樂劇上演，8月7日、9日、10日、11日晚上18時30分至20時30分演出，開放一般民眾購票觀賞。劇名為「放飛自我Curie Me Away！瑪莉居禮唱出科學小宇宙」，邀美國「Matheatre」雙人表演劇團跨海來台演出，以原創劇本與音樂，融合化學科普知識與專業的舞台藝術，演出居禮夫人和丈夫的精彩一生。

科教館表示，今年逢化學元素周期表建立150周年，聯合國將2019年訂為國際元素周期表年，科教館特別在「Matheatre」雙人表演劇團亞洲巡演期間，邀請他們來台灣一周，演出放射性化學元素領域的先驅者居里夫人在科學、人生、家庭生活的故事。

科教館說，居禮夫人是波蘭人，也是歷史上第一位兩度獲得諾貝爾科學獎的人，且是個女性。她開創了放射性理論，發明分離放射性同位素的技術，以及發現兩種新元素，即釙（Polonium）和鐳（Radium）。如果沒有她的研究成果，就不會有目前用來治療癌症的放射性療法。她的研究發揮了對人群社會的無比關愛，更將她的學識經驗和全部時間貢獻給了世界各地前來求學的後進學者。居禮夫人的科學成就不僅改變了人類對這世界的認知，也呈現出20世紀初女性在各領域間獲得的突破與困境，這也會在劇中呈現。

美國「Matheatre」雙人表演劇團。圖／科教館提供
美國「Matheatre」雙人表演劇團。圖／科教館提供
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