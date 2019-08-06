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影／夏天陽光和手機螢幕藍光會傷眼 醫師教護眼法

2019-08-06 10:40聯合報 記者游振昇╱即時報導

夏天太陽大，紫外線可能傷眼，醫師提醒，民眾若是長時間盯著手機螢幕「看閃」，螢幕藍光也會傷眼。

紫外線、炫光、藍光、紅外線、雷射等等都會對眼睛造成傷害，進一步出現水晶體病變、角膜灼傷、黃斑部病變…等等，嚴重者還有失明的風險，民眾可以透過戴太陽眼鏡、減少3C產品使用時間，補充維生素A、C、葉黃素、花青素、蝦紅素等等營養。

光田綜合醫院眼科醫師蔡明輝表示，生活中傷害眼睛的光源不少，太陽光就是其中之一，太陽光照射到視網膜上的紫外線輻射能量，不僅會灼傷眼睛，還可能造成一系列的眼部病變，不過民眾不太可能去直視太陽，卻可能忽視太陽的折射光一樣傷害力強大。

民眾到海灘戲水，一整天下來眼睛因海面折射陽光而感到不適或刺痛，很可能就是眼睛被陽光灼傷，進一步造成短暫性的視網膜病變，或者永久性的黃斑部病變。如果經休息睡覺後無改善，甚至有視力模糊、畏光等症狀，很可能已經對水晶體造成傷害，就應盡快就醫，嚴重者須透過手術治療。

蔡明輝提醒，最容易被民眾忽略、造成傷害的就是太陽光，紫外線對眼睛的傷害很可能出現白內障、黃斑部病變、視網膜病變等等，艷陽天外出時最好配戴合乎規格、可有效阻擋UV的太陽眼鏡，同時盡量避免在強烈陽光下活動或工作。

現代3C產品的螢幕藍光是主要傷害眼睛的光源，除了因為藍光波長短、比其它光源能量高，眼睛需要比較費力聚焦，使得眼部周圍的肌肉僵硬，容易造成眼部疲勞之外，最主要是使用3C商品的習慣是長時間緊盯著看，讓眼睛有更高風險的病變可能。對於600度以上的高度近視者或原本就有眼疾病史、家族遺傳的民眾來說，增加白內障及黃斑部病變的風險。

蔡明輝醫師指出，好的護眼方式包含增加戶外活動時間；閱讀、寫字及使用3C產品時，保持40公分以上的距離，且使用30分鐘後，強制休息15分鐘；留意環境亮度，使用檯燈勿太昏暗或過亮或直射，也避免在大太陽下閱讀；定期接受視力檢查；均衡飲食。

夏天戶外陽光大，有紫外線可能傷眼。記者游振昇/攝影
夏天戶外陽光大，有紫外線可能傷眼。記者游振昇/攝影
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