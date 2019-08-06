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都更、文資保存總對立？ 專家：關鍵在這

2019-08-06 09:46聯合報 記者何定照╱即時報導

國寶級建築師王大閎「虹廬」登錄北市歷史建築，住戶卻盼撤文資身分，以免影響都更權益。中研院經濟所退休研究員楊重信表示，都更、文資保存常被認為對立，關鍵是政府的都更政策沒考量文資保存等公共利益與社會責任，認為都更應仿照國外，納入文資保存並照顧所有權人權益。

楊重信說，文資產權為私有時，若要納入公共財，本來就該以合理計價提供補償，否則私有文資所有權人當然不願意。以現行都更建築容積獎勵辦法雖稱都更範圍內文資除可自用，還可依建築實際面積給1.5倍容積獎勵來說，由於容積獎勵只能移轉到其他基地，屆時也許地點不好、賣不出去或賣價太低，所有權人會覺得不如在原地蓋高樓。

楊重信說，要提高文資所有人保存誘因，不妨依照都市計畫法中政府要指定公共設施保留地時，可用公有土地與私有地交換一條，讓文資也都適用，以較是黃金地段的公有地與文資所有權人交換。他說，政府本來就常拍賣公有地，何必只造福建商，應該也考量保存文資的重要性。

若仍以容積轉移為工具，由於現行河川保留地等容積價格僅是市價兩、三折，文資容積很難賣出去或賣得合理，楊重信表示，應修都市計畫法，規定建商買容積須百分百向政府買，並保證公告現值再加幾成為底價，同時規定都更區容積移入應以文資土地受限容積優先，且不得低於基地總移入容積50%。這樣容積轉移才會對所有權人有吸引力。

他也建議，政府也可出面辦公辦都更，由政府投入資金，委託公正第三者做好更新計畫，擬定地主權利保障，給予不只是現在「1.5倍」的超高容積。這樣不但有效，還可作為往後文資與都更並存的典範。

已逝的國寶級建築師王大閎最滿意的作品之一台北市濟南路自宅「虹廬」。本報資料照片
已逝的國寶級建築師王大閎最滿意的作品之一台北市濟南路自宅「虹廬」。本報資料照片
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