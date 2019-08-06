李慶元指王大閎虹廬哪裡偉大 建築界說話了

2019-08-06 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國寶級建築師王大閎最滿意作品之一北市濟南路自宅「虹廬」，日前登錄歷史建築，有現在住戶提訴願盼撤文資身分，北市議員李慶元因此質疑虹廬「到底有什麼偉大」。建築界表示，虹廬結合當代高樓與中國傳統合院特色，為兩千年前維持人與內在關係的住居特色和當代都市銜接，找到新的可能，當然偉大。

王大閎畢生設計三件自宅，虹廬於1964年建成。王大閎之子、建築師王守正表示，父親曾說除了自宅外，其他作品他都不喜歡，因為設計過程都經業主修改過。不過由於王大閎對虹廬的產權原本就只有四樓和頂樓，一樓店家進駐後，將王大閎設計的兩片牆中間打了個大洞，王大閎溝通無效，氣憤設計遭破壞，才以低價賣出產權。

建築師阮慶岳受訪表示，王大閎建虹廬時，正是台灣公寓從一、二層樓開始發展成四層樓時代。當時這種四層樓公寓模式是聯合國引進，都是中間有樓梯、兩邊一戶，但王大閎沒遵循，而是獨創結合垂直性現代樓層與中國傳統特色。

阮慶岳說，西式房屋都是窗子朝外、外向式，王大閎則想延續中國傳統合院朝中心、「內向式」的房屋。因此虹廬對外沒窗，只有立面高聳白牆對外隔開，表現傳統中國合院精神中對內思索的特色。

阮慶岳說，王大閎身為最積極銜接都市高樓建築和傳統合院特色的當代建築家，另一個以虹廬表現合院特色是，從仿合院小小入口的鏤空鐵門蜿蜒走入後，會看到整個房屋基座向內退縮，以帶狀庭院環繞房屋，二樓以上住戶往下看，都可看到內縮的庭院和入口，就像合院住戶探頭看的景象一樣。

王大閎北市建國南路自宅也仿合院建圍牆，進入後也須繞經庭院才會看到入屋的門，阮慶岳說，建國南路自宅雖也具合院「內向性」特色，但畢竟只是一層樓。虹廬有四層樓，還能掌握合院精神，更為特殊，為都市高樓銜接兩千年前人與家、與內在關係維持的傳統，找到新的可能性。

阮慶岳也表示，2011年他帶之後獲普利茲克建築獎的大陸建築師王澍來看虹廬，王澍誇讚虹廬立面兩道大白牆讓住家「有顏有面有尊嚴」，不像旁邊其他的現代公寓頭臉面目模糊，並說女兒牆做得很好，讓建築有個輕盈的屋頂。

阮慶岳說，現代建築看上去沒有頂，王大閎則從屋頂拱出一片凸出的女兒牆圍成一圈，有如漂浮在屋頂邊，看來輕盈超脫。不過，王大閎當年創造的諸多形式，當時沒人跟隨，阮慶岳說，他也是多年後才發現王大閎的用意。