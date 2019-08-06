花蓮連兩震！上午9時31分規模4.5有感地震 最大震度4級

相關新聞
吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風2019-08-06 07:24
李慶元指王大閎虹廬哪裡偉大 建築界說話了2019-08-06 09:44
她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰2019-08-06 10:00
都更、文資保存總對立？ 專家：關鍵在這2019-08-06 09:46
上午9時19分規模4.9花蓮地震 震度最大5級2019-08-06 09:25
利奇馬將轉中颱最快明發海警 恐又有颱風上午生成2019-08-06 08:57
彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大2019-08-06 07:34
學校營養師大調查 這3縣市最慘1人顧8千學童2019-08-06 00:50
高雄 替偏鄉爭取營養師名額2019-08-06 00:50
健康你我他 ／走散驚魂記 加溫母女感情2019-08-06 00:40
三陰性乳癌 國衛院發現新療法2019-08-06 00:40
嚼檳榔年輕化 第一次竟在11歲前2019-08-06 00:40
莫名昏倒 小心是心臟猝死2019-08-06 00:40
利奇馬恐撲台 周四起影響大2019-08-06 00:03
你借書 作者出版社合拿3元 明年試辦2019-08-06 00:00
北市食藥化粧品違規廣告 半年罰近3千萬2019-08-05 23:20
疫情蔓延？ 桃園爆首例本土登革熱2019-08-05 23:18
北市抽驗涼麵 2店家大腸桿菌群超標挨罰2019-08-05 23:17
不只是開菜單 營養師如何煮出CP值破表的學校午餐2019-08-05 22:57
全台營養師荒 這3縣市平均8000位學童共用1位營養師2019-08-05 22:56
該放下了！過了50歲 3件事情不要再糾結2019-08-05 22:30
台鐵永康台南間電力設備故障 影響6090旅客2019-08-05 22:03
威力彩連45摃 下期頭獎上看18.2億元2019-08-05 22:03
威力彩頭獎出爐！16.5億幸運兒是你嗎？2019-08-05 22:00
莫名其妙老是昏倒 提防心臟猝死2019-08-05 21:31
堅持一件事18年 77歲蘇奶奶「我會做到不能做為止」2019-08-05 21:11
台鐵區間車疑因勾斷高壓電纜 停駛平交道警方交管2019-08-05 20:13
農委會下半年砸30億 農地農用每公頃可獲1萬元2019-08-05 19:36
PM2.5標準值怎麼訂？詹長權：WHO建議值已是世界趨勢2019-08-05 19:01
用變頻冷氣卻沒省到電 節能專家點出小細節2019-08-05 18:14
國旅補助加碼小琉球綠島蘭嶼 第二波方案下周出爐2019-08-05 18:13
林務局擴大綠網 讓動物回歸棲息地2019-08-05 18:13
三颱共舞？颱風柯羅莎最快明生成 氣象局：對台無影響2019-08-05 17:56
治療三陰性乳癌 國衛院發現最新療法2019-08-05 17:51
研究：少吃蛋白質 可「餓死」癌細胞2019-08-05 17:39
迪化207博物館成立 柯：活化大稻埕2019-08-05 17:36
影╱登革熱疫情北上？桃園今出現首例本土登革熱2019-08-05 17:36
唱歌高音唱不上 就醫檢查竟是肺腺癌末期2019-08-05 17:33
預防大選及春節疏運危機 林佳龍今成立因應小組2019-08-05 17:25
熱門文章
利奇馬周四恐以中颱之姿撲台 不排除發布陸警2019-08-05 16:20
彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大2019-08-06 07:34
下體除毛好流行 漂亮女除毛師最怕遇男客人「沒反應」2019-08-05 13:03
三颱共舞？颱風柯羅莎最快明生成 氣象局：對台無影響2019-08-05 17:56
天使的眼淚旁列隊升旗唱國歌 這家人感動眾多山友2019-08-05 11:44
吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風2019-08-06 07:24
這樣買最容易中獎！「威力彩」16.5億今晚開獎2019-08-05 12:22
威力彩第108062期開獎 頭獎上看16.5億元2019-08-05 21:04
北市動物園大象回拋帽子 靈性舉動民眾驚呼連連2019-08-05 10:39
潮境潛客氣瓶用光溺水亡？ 教練：這8狀況一律禁止下水2019-08-05 15:26
威力彩連45摃 下期頭獎上看18.2億元2019-08-05 22:03
北市公布飲冰品衛生不合格名單 知名飲料店、超商上榜2019-08-05 12:53
用變頻冷氣卻沒省到電 節能專家點出小細節2019-08-05 18:14
誰來救救我！小浣熊頭卡水溝蓋 消防隊員花2小時救不出2019-08-05 15:25
嘉明湖山高湖美 有學者評估萬年後將消失2019-08-05 11:46
台鐵區間車疑因勾斷高壓電纜 停駛平交道警方交管2019-08-05 20:13
該放下了！過了50歲 3件事情不要再糾結2019-08-05 22:30
牡羊百無禁忌、射手怕亂跑遇到 12星座鬼月最怕什麼事？2019-08-05 12:57
颱風利奇馬逼近 預期從東北部近海北上2019-08-05 11:48
利奇馬恐撲台 周四起影響大2019-08-06 00:03
蘇花改原定1月10日通車卻提早5天 傳為選舉考量2019-08-05 15:21
利奇馬將轉中颱最快明發海警 恐又有颱風上午生成2019-08-06 08:57
每日星座運勢／射手做事需圓滑一點 多微笑愛神助2019-08-06 00:00
她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰2019-08-06 10:00
農委會下半年砸30億 農地農用每公頃可獲1萬元2019-08-05 19:36
勝利輪沉沒878件郵件包裹泡湯 郵政啟動補償機制2019-08-05 12:04
台中宵夜場這麼狂可以嗎！IG推「一整隻螃蟹粥」超霸氣2019-08-05 15:45
用鼻貼布拔粉刺好過癮？ 你拔的其實是皮脂管絲2019-08-06 07:20
女駕駛車隊、兒童座椅 桃機計程車提升親子服務品質2019-08-05 14:10
台灣虎航8月6日航班異動 飛福岡、大邱旅客注意！2019-08-05 16:34
永遠不要停止做夢！ 巴西變性辣模加入維多利亞的秘密2019-08-05 13:03
唱歌高音唱不上 就醫檢查竟是肺腺癌末期2019-08-05 17:33
威力彩頭獎出爐！16.5億幸運兒是你嗎？2019-08-05 22:00
香港罷工航班取消 旅客：網路申訴？員工何不當面解決2019-08-05 14:50
國旅補助加碼小琉球綠島蘭嶼 第二波方案下周出爐2019-08-05 18:13
男女大不同 研究：爸爸帶小孩更幸福、媽媽更憂鬱2019-08-05 16:39
人潮摧殘、自然沉積…嘉明湖的消失危機2019-08-05 14:30
學校營養師大調查 這3縣市最慘1人顧8千學童2019-08-06 00:50
影╱登革熱疫情北上？桃園今出現首例本土登革熱2019-08-05 17:36
全台營養師荒 這3縣市平均8000位學童共用1位營養師2019-08-05 22:56
留言