親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

柯文哲與蔣渭水的距離 從組「臺灣民眾黨」說起

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰？

上午9時19分規模4.9花蓮地震 震度最大5級

2019-08-06 09:25聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中央氣象局發布地震報告，今天上午9時19分，花蓮縣近海（花蓮縣政府南偏西方37.2公里），發生芮氏規模4.9有感地震，地震深度5公里。

各地最大震度：花蓮縣5級、南投縣2級、台中市2級、台東縣1級、嘉義縣1級、雲林縣1級、宜蘭縣1級、嘉義市1級、苗栗縣1級、高雄市1級、彰化縣1級、新竹縣1級。

中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局發布地震報告。圖／氣象局提供
分享

地震氣象局
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風

2019-08-06 07:24

花蓮連兩震！上午9時31分規模4.5有感地震 最大震度4級

2019-08-06 09:42

李慶元指王大閎虹廬哪裡偉大 建築界說話了

2019-08-06 09:44

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰

2019-08-06 10:00

都更、文資保存總對立？ 專家：關鍵在這

2019-08-06 09:46

利奇馬將轉中颱最快明發海警 恐又有颱風上午生成

2019-08-06 08:57

彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 07:34

學校營養師大調查 這3縣市最慘1人顧8千學童

2019-08-06 00:50

高雄 替偏鄉爭取營養師名額

2019-08-06 00:50

健康你我他 ／走散驚魂記 加溫母女感情

2019-08-06 00:40

三陰性乳癌 國衛院發現新療法

2019-08-06 00:40

嚼檳榔年輕化 第一次竟在11歲前

2019-08-06 00:40

莫名昏倒 小心是心臟猝死

2019-08-06 00:40

利奇馬恐撲台 周四起影響大

2019-08-06 00:03

你借書 作者出版社合拿3元 明年試辦

2019-08-06 00:00

北市食藥化粧品違規廣告 半年罰近3千萬

2019-08-05 23:20

疫情蔓延？ 桃園爆首例本土登革熱

2019-08-05 23:18

北市抽驗涼麵 2店家大腸桿菌群超標挨罰

2019-08-05 23:17

不只是開菜單 營養師如何煮出CP值破表的學校午餐

2019-08-05 22:57

全台營養師荒 這3縣市平均8000位學童共用1位營養師

2019-08-05 22:56

該放下了！過了50歲 3件事情不要再糾結

2019-08-05 22:30

台鐵永康台南間電力設備故障 影響6090旅客

2019-08-05 22:03

威力彩連45摃 下期頭獎上看18.2億元

2019-08-05 22:03

威力彩頭獎出爐！16.5億幸運兒是你嗎？

2019-08-05 22:00

莫名其妙老是昏倒 提防心臟猝死

2019-08-05 21:31

堅持一件事18年 77歲蘇奶奶「我會做到不能做為止」

2019-08-05 21:11

台鐵區間車疑因勾斷高壓電纜 停駛平交道警方交管

2019-08-05 20:13

農委會下半年砸30億 農地農用每公頃可獲1萬元

2019-08-05 19:36

PM2.5標準值怎麼訂？詹長權：WHO建議值已是世界趨勢

2019-08-05 19:01

用變頻冷氣卻沒省到電 節能專家點出小細節

2019-08-05 18:14

國旅補助加碼小琉球綠島蘭嶼 第二波方案下周出爐

2019-08-05 18:13

林務局擴大綠網 讓動物回歸棲息地

2019-08-05 18:13

三颱共舞？颱風柯羅莎最快明生成 氣象局：對台無影響

2019-08-05 17:56

治療三陰性乳癌 國衛院發現最新療法

2019-08-05 17:51

研究：少吃蛋白質 可「餓死」癌細胞

2019-08-05 17:39

迪化207博物館成立 柯：活化大稻埕

2019-08-05 17:36

影╱登革熱疫情北上？桃園今出現首例本土登革熱

2019-08-05 17:36

唱歌高音唱不上 就醫檢查竟是肺腺癌末期

2019-08-05 17:33

預防大選及春節疏運危機 林佳龍今成立因應小組

2019-08-05 17:25
看更多

熱門文章

利奇馬周四恐以中颱之姿撲台 不排除發布陸警

2019-08-05 16:20

彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 07:34

下體除毛好流行 漂亮女除毛師最怕遇男客人「沒反應」

2019-08-05 13:03

三颱共舞？颱風柯羅莎最快明生成 氣象局：對台無影響

2019-08-05 17:56

天使的眼淚旁列隊升旗唱國歌 這家人感動眾多山友

2019-08-05 11:44

吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風

2019-08-06 07:24

這樣買最容易中獎！「威力彩」16.5億今晚開獎

2019-08-05 12:22

威力彩第108062期開獎 頭獎上看16.5億元

2019-08-05 21:04

北市動物園大象回拋帽子 靈性舉動民眾驚呼連連

2019-08-05 10:39

潮境潛客氣瓶用光溺水亡？ 教練：這8狀況一律禁止下水

2019-08-05 15:26

威力彩連45摃 下期頭獎上看18.2億元

2019-08-05 22:03

北市公布飲冰品衛生不合格名單 知名飲料店、超商上榜

2019-08-05 12:53

用變頻冷氣卻沒省到電 節能專家點出小細節

2019-08-05 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top