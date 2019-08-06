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利奇馬將轉中颱最快明發海警 恐又有颱風上午生成

2019-08-06 08:57聯合報 記者曹悅華╱即時報導

三颱共舞機率高。中央氣象局說，第九號颱風利奇馬持續朝台灣逼近，增強為中颱的機率高，最快明天發布海上警報。另外，關島北邊海面又有一熱帶性低氣壓，今天上午有機會生成第十號颱風柯羅莎，屆時加上第八號颱風范斯高，太平洋地區就有三個颱風。

氣象預報員張承傳說，今天各地多雲到晴，有些偏東風，東半部、基隆北海岸、大台北地區和恆春半島留意局部短暫陣雨，中南部及各地山區則要注意午後雷陣雨，恐達大雨甚至豪雨等級，尤其嘉義以南雨時長，預計會下到晚上。

氣溫方面，張承傳說北部高溫達到36度以上，其他地區則落在33到35度間。

中央氣象局上午6時02分針對六縣市發布高溫資訊，台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹市、新竹縣、苗栗縣為黃色燈號，氣溫恐飆到36度。

至於民眾最關心的颱風，張承傳說，輕度颱風利奇馬中心位置在北緯18.8度，東經129.2度，以每小時4公里速度，向西北進行，變成中颱機率高。

張承傳說，明天受到利奇馬颱風外圍影響，各地降雨範圍擴大到東半部、北部地區，整天都有局部短暫陣雨機率，周四上下半天到周五上半天影響最為劇烈，雨勢明顯，若路徑有往南偏，南部影響程度也會增大，不過目前看來主要是影響中部以北。

張承傳說，利奇馬目前看來是會從東部、東北部近海通過，中心離陸地不遠，除非路徑有很大修正，發海上警報跟陸上警報機會高，預計明天就會發布海上警報。

至於第八號颱風范斯高，張承傳說今天會影響日本，明天則是到韓國。

針對關島北邊海面熱帶性低氣壓，張承傳說今天上午就有機會生成第十號颱風柯羅莎，不過對台灣影響不大。

明天受到利奇馬颱風外圍雲系影響，會為北部跟東半部帶來較長時間降雨。本報資料照片
明天受到利奇馬颱風外圍雲系影響，會為北部跟東半部帶來較長時間降雨。本報資料照片
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