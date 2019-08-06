彭啟明：利奇馬颱風侵台機會再增高 周五影響程度最大

2019-08-06 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，中度颱風范斯高清晨已在日本九州登陸，對九州及四國等地都有顯著影響，預計在今天深夜就會登陸韓國南部，一路北上到北韓。

而第九號颱風利奇馬，目前位於台灣東南方約900多公里海面，緩慢往北緩慢移動，他說，結構上調整得相當好，應該會增強到中度颱風等級，由於周三范斯高明顯北上，太平洋高壓將會明顯增強西伸，利奇馬北上過程中，將可能順著高壓駛流場加速移動，也帶動往西偏，颱風可能會相當接近台灣。

彭啟明說，過去這一兩天的各種預測，都有逐漸往西修正的趨勢，這種可行性越來越高，也越來越穩定，也更不能排除利奇馬颱風中心登陸台灣的機會，到底西偏程度有多少，現在開始到周三，這個太平洋高壓西伸程度與颱風的互動是最重要的關鍵，這會影響颱風中心是擦台灣北邊，或是直接在北台灣登陸。以現在颱風的預測機率來看，從北部海面到新北、宜蘭或花蓮北部都有機會，但對台灣影響程度就差很多。

而在時間點上，彭啟明表示，如果依照目前路徑趨勢來看，要留意周三可能陸續發布的海上或陸上警報，周四下半天，颱風外圍環流將逐漸影響台灣北部及東半部，晚上暴風圈有機會碰觸陸地，周五清晨有機會中心登陸北台灣，要到下半天或晚上才會脫離暴風圈，這也要看颱風影響台灣的位置。

彭啟明說，雨勢上，颱風影響不同階段，各地影響程度不同，初期是以東半部，隨後颱風影響北台灣，等到颱風逐漸要北轉，中南部也要留意帶來的西南環流，也會有顯著雨勢。

他表示，利奇馬過去幾天在季風低壓的環流場內，閃電對流非常旺盛，有較多的水氣，預期也將會為台灣帶來顯著的雨勢。而周三開始，北部及東半部的風浪將明顯增大，要避免海上的活動。

彭啟明說，利奇馬東邊距離台灣2400多公里處，有一個熱帶性低氣壓正在發展中，將很有機會發展成為今年第十號颱風柯羅莎，初步預測往北移動，影響台灣機會較小。

周二的天氣仍類似昨天，中午仍高溫，要留意西半部沉降氣流，可能會有局部較高溫，中南部有較明顯的午後雷陣雨，北部較為零星，東半部吹東風，有發展零星對流雲系接近。