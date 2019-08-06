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吳德榮：利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風

2019-08-06 07:24聯合報 記者曹悅華╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新潛勢預測圖顯示，中颱范斯高，今、明兩天先通過日本九州、再襲韓國。

他說，另一颱風利奇馬今晚將增強至中度(33米/秒)，明晚更將增強至43米/秒，直逼強烈(51米/秒)；由於其東側有另一熱帶低壓即將發展成颱風，致使導引氣流更不穩定，利奇馬未來以較慢移速，朝西北前進。潛勢預測圖顯示，其中心通過的不確定性範圍已涵蓋全台灣。

他說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式的系集模擬亦顯示，利奇馬通過台灣附近的模擬路徑，數量也是多到不容忽視。故其中心或掠過東北部海面？或直接登陸台灣都有可能，利奇馬有機率成為第一個侵台颱風，且是進入颱風季以來最強的颱風，絕不可小覷。至於各地受威脅的程度？將因路徑不同而有很大差異，不宜過早下定論，應再繼續觀察。

吳德榮表示，今天偏東風輸送水氣至台灣附近，迎風面北部、東半部及恒春半島有局部短暫陣雨；大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨，主要在新竹以南鄰近山區發展，並擴及部分平地；仍需注意氣象局發布的特報。北部氣溫約25至36度、中部25至35度、南部25至35度、東部24至36度。

他表示，明天利奇馬外圍東北風攜帶水氣，在迎風面的北部、東北部有明顯降雨，中南部午後有局部雷陣雨。周四至周六利奇馬將帶來風雨；但對各地的影響程度，與颱風的結構、路徑密切相關，尚待進一步觀察，實不宜過早下定論。

目前太平洋地區有兩個颱風，和一個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有兩個颱風，和一個熱帶性低氣壓(T.D.)。圖／取自氣象局網站
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颱風吳德榮氣象局
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