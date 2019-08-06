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首次5G資費民調出爐！想要又快又便宜 千元以下民眾才買單

2019-08-06 00:08聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

隨著4K、8K等超高畫質影像、VR虛擬實境、智慧物聯網等應用越來越普及，相信許多消費者都期待更快速、更穩定、更低延遲的網路環境。2020年5G商轉在即，大家除了關心何時可以實際用得到之外，更切身的問題就是5G費率到底會有多高？

5G頻譜即將在年底拍賣，預計明年就會有業者推出5G上網服務，針對一般消費大眾最關心的資費問題，21世紀基金會委託世新大學民調中心，針對全台手機用戶進行調查，瞭解民眾對於5G上網價格的接受程度。

根據21世紀基金會公布的調查結果顯示，73.9%左右的民眾現在月租費不超過900元，未來速度較快的5G上網，28%受訪者認為月租要低於500元，72.6%的受訪者認為月租費不能超過1,000元，顯見民眾已習慣於臺灣物美價廉的上網吃到飽，未來5G價格若大幅上漲，民眾恐怕接受程度不高。另外，有7成的受訪者認為，4G吃到飽價格戰越打越烈，原因來自於台灣之星與亞太電信兩家新業者的加入，消費者才有平價行動寬頻可以使用。未來5G時代，78.9%的受訪者認為，仍要維持市場的競爭態勢，至少要有4家業者相互制衡，才能避免5G資費高漲的可能性。

此外，NCC將這次5G頻譜拍賣的規則將3.5GHz頻段每業者競標上限設為100MHz，本次民調結果亦有近6成的受訪者反對這樣的上限設計。有鑑於此，NCC在頻譜拍賣的上限設計，應在3大電信以外，保留至少1家小業者的頻譜空間，讓5G電信市場能夠更為健全，進而保障消費者的權益。

透過這次民調結果，NCC應更慎重評估未來市場發展，應以至少4家來做市場結構規劃，如釋出270 MHz的3.5GHz頻段，頻譜上限可定於70～80 MHz間，為第四家業者保留最高22%之頻譜空間，以利未來市場有效競爭，同時維護消費者權益，避免「5G新貴族」出現。

21世紀基金會委託世新大學民調中心，針對全台手機用戶進行調查，72.6%的受訪者...
21世紀基金會委託世新大學民調中心，針對全台手機用戶進行調查，72.6%的受訪者認為5G上網月租費不能超過千元。圖／21世紀基金會提供
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5G頻譜即將在年底拍賣，預計2020年就會有業者正式推出5G上網服務。圖／21世...
5G頻譜即將在年底拍賣，預計2020年就會有業者正式推出5G上網服務。圖／21世紀基金會提供
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台灣民眾已習慣物美價廉的上網吃到飽，未來5G價格若大幅上漲，接受度恐怕不高。圖／...
台灣民眾已習慣物美價廉的上網吃到飽，未來5G價格若大幅上漲，接受度恐怕不高。圖／21世紀基金會提供
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民調NCC吃到飽
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