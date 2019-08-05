全台營養師荒 這3縣市平均8000位學童共用1位營養師

2019-08-05 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



大享食育協會首度普查學校營養師人力，發現不同縣市的學校營養師工作負擔差異大，又以新北市、彰化縣、台東縣學童最「弱勢」，平均8000名學童共用一位營養師，且台東縣僅2位營養師，等於1人要顧55校，轄區近6.5個台北市大。

聯合報系願景工程去年推出「校園營養午餐」專題，直擊全台學校營養師荒，一人要照顧數千名學生的午餐菜單、食育課程，但鄰近的日本每550位學生就配有1名營養師。

教育部長潘文忠曾表態檢討現行營養師人力配置。教育部年初也宣布將訂「學校午餐專法」，但院版草案卻從預計五月公布延宕至今未出爐。

大享食育協會上月首度調查22縣市學校營養師人力，除了新竹縣、市以「事涉政府資訊」為由未回覆，其餘皆回函。調查發現，台東縣、彰化縣、新北市平均每位營養師要照顧8000名學童飲食，本島狀況最好的高雄市，平均每人也要顧及1700百名學童健康。

依「學校衛生法」規定，班級數40班以上、且自設廚房的中小學才須設1名營養師。但少子化下，全台逾4成國小每年級剩一班，偏鄉地區就算集多所學校也湊不到40班，無法聘請營養師，使得各縣市大校的營養師須認領他校，定期至偏鄉小校訪查。

桃園市瑞塘國小營養師莊珮玲說，她每天要上教育部食材登錄平台看5至6校的食材紀錄，每月要審核10至20校菜單，包含訂團膳的學校，避免過多加工品、油炸食物；每學期還要開車去復興鄉3所小校，稽查廚房衛生、或主持食育課程等，往返要上百公里，「這些都是因人力短缺多出來的業務。」

莊珮玲說，每次訪查，自己的學校就放空城，要是不巧遇上衛生局抽查，根本分身乏術。新北市營養師公會常務監事、秀峰國小營養師楊蕊萍也說，以前曾有學校發生食物中毒事件，營養師因在外訪視而被質疑「你怎麼不在？」

楊蕊萍表示，依「營養師法」第12條規定，其實每天供餐500人以上的學校就應有營養師，但政府卻以「午餐秘書」等配套作法，規避此原則，且偏鄉小校的午餐秘書，往往是剛到職的兼任教師扛下，隔一學年又要換人做，治標不治本。她建議，研議中的學校午餐專法應落實500位學生配1名營養師，保障學童飲食健康。