該放下了！過了50歲 3件事情不要再糾結

2019-08-05 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



時間一點一滴的流逝，回不去的時間就像是回不去的從前，一個瞬間，就消失無蹤。想著當年還是年少的自己，才驚覺自己已經離青春很遠了，不再是那樣體力充沛，但也讓自己的人身歷練，有更多的體會與人生的冷暖。

50歲知天命這個階段的人，也要學習著做適當年齡的事情，像是不能再對事情任性、衝動，就是要一種成年人的態度與為人處世，也不是過於世俗，讓自己變得油腔滑調，遇到各種的困境也能迎刃而解。

對於一些事和一些話，一直糾結下去，就會影響生活與感到困難，當你無法釐清頭緒的時候，不只讓生活帶來困難，也連帶著家人也會有著同樣的困境。

所以無論男女，一但過了50歲後，這些事情，就不要需要用糾結來面對，只要好好過完想要的餘生，其實就已經足夠了。

糾結人際關係

人與人之間的來往，都是在你以往與人交往的過去，只要朋友的量夠多，解決生活上的大小麻煩，彷彿都能因為這些朋友，有了答案。

過去交往的朋友，無論是真情還是假意，在上了年齡之後，朋友也隨著年齡的增加，留在身邊朋友也慢慢的遞減。別糾結過去那些是不是真心的朋友，而是最後留在身邊的是哪些，讓自己得以紓困，就算沒有花太多的時間經營，時間一到就會有碰面的機會，不用刻意綁著彼此，這才是過50歲後結交朋友的態度。

糾結事業心

50歲之前的我們，一路都為著事業而忙碌，目的只為了賺錢養家、只為讓自己與家人的生活過得好，心裡總想著，趁著年輕能付出多少，將來就會有多少的回報，等到了50歲之後，無論現在的自己成功與否，就別再執著這樣的「事業心」

無論你到哪個時間，我們的後代，無論要什麼樣的功名，都還是要靠著自己的雙手去努力打拼，也不要為了將來太過於操心，把時間抽出來，為自己找出更值得的50後人生吧。

糾結愛情

人在這一生中，過著虛虛實實的大半輩子，身邊的伴侶不離不棄，沒有在遇到困難時丟下你，更沒在享福的時候離開，就應該感謝這上天的恩賜，感謝彼此的扶持，繼續這緣分與福氣。

人到了中年後，就別一直糾結過去的那些糊塗事，尋覓著愛情，背叛對方的那些荒唐念頭。或許自己的心裡也有數，時間久了，也就被時間原諒了一切。