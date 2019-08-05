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威力彩連45槓 下期頭獎上看18.2億元

威力彩頭獎出爐！16.5億幸運兒是你嗎？

2019-08-05 22:00聯合報 記者徐力剛╱即時報導

威力彩連槓44期，頭獎獎金上看台幣16.5億，今晚開獎第108062期，第一區中獎號碼為16、01、14、30、20、07，第二區中獎號碼04號，快拿出彩券兌獎。

今晚獎項若一人獨得，將成為今年最高獎金，也是自第4屆以來所有電腦型彩券排名第4高的幸運兒。

威力彩頭獎出爐，獎金上看16.5億元。記者徐力剛／攝影
威力彩頭獎出爐，獎金上看16.5億元。記者徐力剛／攝影
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彩券頭獎威力彩
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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