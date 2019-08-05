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莫名其妙老是昏倒 提防心臟猝死

2019-08-05 21:31聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

經常昏倒，千萬別置之不理，當心是猝死的預告。一名小四女生，在校是模範生，卻不明原因常昏厥，光在家中就昏倒兩次，第三次在學校昏倒時，老師緊急CPR，馬上叫救護車，立刻電擊，送醫院後搶救回來，才發現她有心室顫動。因符合健保給付條件，為她植入心臟去顫器，避免心臟驟停，遠離猝死危機。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏治療過的猝死病患，年齡小至6歲、大至80歲，大部分猝死原因是心臟衰竭引發心室顫動或心室頻脈，導致致命性的心律不整，又稱為「心臟猝死」。

心臟猝死好發中壯年族群，林圀宏研判，多與冠狀動脈疾病有關，由於血管阻塞導致心肌梗塞，發生猝死。偏偏中壯年是家庭經濟支柱，一旦倒下將影響家庭和社會。然而，年輕病患多與心臟基因異常或結構異常有關。

中國附醫曾針對「心室顫動」所引起的心臟驟停病患調查，發現六成病患年齡在65歲以下，三分之一病患在公共場所發病，而不是家中，可見病患平日很健康，難以察覺心臟問題；另外心臟驟停病患，入院治療後存活出院不到二成，比率極低，且多半留有後遺症。

他表示，心臟去顫器可預防猝死，植入人體胸大肌上頭、皮膚下方，藉由電極導線偵測心臟跳動情形，一旦偵測病患有心律不整，便會適時釋放電流，刺激心臟收縮，如同醫院的電擊器，可以重整心律。

不過，國內健保目前只針對曾猝死但急救回來的病患給付心臟去顫器，他感嘆有更多病患連去顫器都來不及裝就離世，根據研究，「猝死完全無預警，若當下沒有立即急救，存活率只有4.8%」。

歐美早已針對高風險族群，例如心臟衰竭病患，植入心臟去顫器，預防猝死。林圀宏指出，2015年一項跨國性研究，針對全球17個國家、3889位高危險病人，分植入去顫器和沒有植入對照組，追蹤發現植入去顫器的病人，降低49%的猝死發生率和昏倒次數。

植入心臟去顫器的病患，需留意日常照顧，包括去顫器電池使用年限會隨使用頻率而改變，平均年限約6至8年。林圀宏表示，有些病患不知心臟驟停何時發生，產生心理壓力，應即時向醫師反應，可透過調整去顫時機，減少電擊次數，降低心情緊張；他也建議病患避免劇烈運動，以免心跳過快，引發去顫器誤擊。

•心臟罷工！與猝死的距離有多近？預防與治療心臟猝死講座

時間：8月24日（六）上午9時50分至11時50分（9時20分開始報到）

地點：台大醫學院1樓101講堂（台北市仁愛路一段1號）

報名：https://health.udn.com/health/story/7755/3948810?utm_source=healthlinemobile&utm_medium=share

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏。圖／ 林圀宏醫師提供
中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏。圖／ 林圀宏醫師提供
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