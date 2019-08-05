堅持一件事18年 77歲蘇奶奶「我會做到不能做為止」

2019-08-05 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳貞瑩 ╱即時報導



臉上掛著燦爛笑容、充滿活力，60歲的陳采瑩是新北市衛生局失智守護天使講師，也是社區動健康自癒力講師，擁有豐富的教學經驗，常以活潑生動的方式，讓長輩融入學習，預防失智症、延緩認知功能退化。陳采瑩說，會全心投入關懷失智症患者與家屬的行列，是因為自己同樣為失智症家屬，可以用感同身受的心，陪伴家屬與長輩，而長輩真實與滿足的笑容，讓自己更有動力繼續服務人群。

陳采瑩的母親中風後引發血管性失智症，陳采瑩回想，最初發現母親失智，是從日常生活習慣改變開始，社區平日的垃圾清運時間為下午17:00，但某日中午母親做完午飯後，竟異常的將垃圾往外丟棄，鄰居投訴垃圾影響市容，家人見狀趕緊制止。她感嘆地說「當時沒有接觸失智症的經驗，根本不知道什麼叫失智症？身邊的朋友，甚至認為母親是神經病，逐漸不再往來。」

「我覺得人生很有意義，尤其看到失智家屬找到知音的感覺。」陳采瑩說，從母親身上能感受長者的寂寞，因為多數家庭缺乏陪伴，台灣估計有超過28萬的失智者，相當於彰化市的人口，我們應透過失智守護天使課程，從認識失智症開始，尋找資源、同理失智者，提升家庭、社區、社會的識能，建立一個失智友善的環境。

當自己有能力時，會想用什麼方式回饋社會？77歲的蘇黃美參加失智守護天使課程後，身體力行，擔任新北失智據點的獅子軍（志工），談吐溫暖有禮，即便有一點靦腆，還是感受得到她的熱情。蘇黃美說，民國90年家中開設免費讀經班，最初是想讓孩子有一個舒適的空間，培養文化素養與品德教育，過程中發掘自己很樂於付出、奉獻，因此周一至周五排滿志工行程，至今已18年。

失智者常常忘記已經吃過飯，有重複進食的現象，蘇黃美回憶，身邊的親友就曾發生這樣的狀況，嚴重時，還會向其他子女告狀主要照顧者沒有料理三餐，導致兄弟姐妹間吵架、失和。因此自己也會告訴親友的子女，應回源頭探究原因，理解長輩罹患失智症，是病人，無法和常人相比。

「我會做到不能做為止。」蘇黃美說，全家同心支持是她擔任志工最大的動力，而志工也不是單向的給予，也需要持續吸收資訊。就像透過失智守護天使課程，讓她更懂得如何與失智者相處，藉由學習，重新認識自己，還可盡一己之力，付諸行動幫助有需要的失智症家庭。

失智守護天使系列講座：認識失智症 同理失智者

你想當志工嗎？志工不只是給予，也需要持續吸收資訊，快報名免費失智守護天使課程，藉由學習，提早認識並且盤點自己與家庭的照顧資源，最可貴的是，還可盡一己之力，付諸行動幫助有需要的失智症家庭。你的支持不僅能轉化為照顧者的力量，還能讓我們居住的城市變得更友善、安心又幸福。

【講座時間】108年08月19日(一)、09月24日(二)、10月26日(六) 10:00-12:00

【講座地點】220新北市板橋區英士路192-1號(新北市衛生局9樓大禮堂)