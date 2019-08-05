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台鐵區間車疑因勾斷高壓電纜 停駛平交道警方交管

電車線掉落、斷電 台南永康雙向停駛

2019-08-05 20:15聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵表示，今晚6時40分永康往返台南間發生電車線故障致雙線不通，台鐵局已成立一級應變中心，目前電力段人員及搶修工程車均已至現場，經現場確認東正線電車線斷落，西正線電車線受東正線電車線影響斷電，但並未斷落，目前將全力搶修西正線。

台鐵預估，晚上8時30分前搶通西正線，同時於永康站及台南站間啟動公路客運接駁。

台鐵
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