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農委會下半年砸30億 農地農用每公頃可獲1萬元

2019-08-05 19:36聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

為實踐農地農用，農委會主委陳吉仲今天宣布，最快下半年推出農業環境基本給付措施，全台30多萬公頃的特定農業區及一般農業區農牧用地，只要作為農業使用，每年每公頃可獲1萬元給付，粗估總經費超過30億元。

農委會去年也推出對地綠色環境給付計畫，基期年（民國83年至92年）水稻田可獲每公頃1萬元，配合節能耕作制度、種植契作進口替代作物、有機農作都可再額外獲取給付。農糧署表示，此次農業環境基本給付不限基期年，跟對地綠色環境給付也不衝突，可兩者同時請領。

台大農經系教授吳榮杰表示，此措施可鼓勵農地農用，應長期執行，避免農地流失挪用其他名目，對長期國土永續利用有正面影響。由於農業提供多元生態價值，許多國家也提供類似給付，從另一角度看，土地被畫為農用對民眾造成部分限制，因此給付也算是種補償。

農委會林務局昨與經濟部水利署簽訂「國土生態保育綠色網絡合作協議」，盼共同改善河川生態。陳吉仲出席表示，農產值每年超過5千5百億元，附帶的生態環境及糧食安全貢獻更高，歐盟許多國家都執行生態環境給付政策。

他說，行政院近日通過農業環境基本給付措施，全台80萬公頃農地，其中特定農業區及一般農業區農牧用地約有30多萬公頃，將給予每年每公頃1萬元給付，最快下半年實施。

農委會上月也開始在苗栗通霄、南投中寮試辦友善石虎農地生態系服務給付，友善耕作每年每公頃可獲2萬元。陳吉仲表示，未來農業政策要跟各種生態保育結合，採取不同環境給付措施，產生正面外部效果。

農委會主委陳吉仲。本報資料照片
農委會主委陳吉仲。本報資料照片
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