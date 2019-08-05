PM2.5標準值怎麼訂？詹長權：WHO建議值已是世界趨勢
本報今日報導環保署與國衛院研究指出，搭捷運時暴露的PM2.5職最高。而國內外多項研究皆顯示，環境中PM2.5濃度愈低，對民眾健康威脅就愈少，建議環保署應下修PM2.5濃度標準，與世界衛生組織（WHO）建議的安全值接軌。
目前台灣PM2.5濃度標準仍維持日平均值35微克／立方公尺，年平均值15微克／立方公尺，皆高於WHO建議的日平均值標準25微克／立方公尺，年平均值10微克／立方公尺。
台大公衛學院院長詹長權表示，汙染相關防治包含了空氣品質標準與汙染源標準；不同於汙染源排放標準制定，有「技術」層面考量，空氣品質標準的制定，講究的是「科學」，即國家制定空品標準時，應考量科學實證。如WHO早已透過研究證實並考慮各國環境後，訂定安全值下修，此對民眾長期來說受污染威脅更少；而非是政府說目前技術上尚未達標，而就不調降，他認為這是兩件事。
詹長權說，空品標準與污染排放標準該怎麼做、有何方式，仍是可以透過技術、能源轉換等考量下討論；如美國加州，也將PM2.5標準加嚴，甚至要求汽車商在能源車的比例，必須達到零排放計畫；英國也為避免汙染源加重，訂定禁止柴油車進入英國；甚至加拿大今年也打算訂定PM2.5年均値達成8.8微克／立方公尺的目標，都比WHO要求更嚴格，台灣政府單位應多思考。
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