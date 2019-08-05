國旅補助加碼小琉球綠島蘭嶼 第二波方案下周出爐

2019-08-05 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



因應中國大陸限縮陸客來台，政府推出擴大國旅秋冬旅遊補助計畫，預計於下周提出第二波方案。交通部觀光局今日下午向交通部長林佳龍簡報相關內容，據轉述，林佳龍在會中裁示，關於自由行旅客住宿優惠的「離島加碼」每人多優惠一次，從原僅限金門、馬祖、澎湖，預計將比照春遊，增列小琉球、綠島及蘭嶼三離島，以加強對屏東及東部等地區觀光產業的提振效果。

與會者轉述，除了國旅之外，林佳龍也在會中特別要求，在增加國際觀光客上，應投入更多努力，他在會中裁示，請交通部民航局多鼓勵並協助國內航空公司，針對新南向的國家，開拓包機直航的客源，提高東南亞國家人民來台旅遊的便利性及動機；另一方面，也請觀光局研議，是否能對港澳地區旅客來台觀光，提出適當的鼓勵措施。關於東南亞國家簽證放寬問題，則待行政院召開跨部會的研商會議。

林佳龍也提到，國旅部分除了自由行離島加碼納入小琉球、綠島及蘭嶼之外，要提振花東地區的觀光，也可參考《花東地區發展條例》，特別是該條例第11條「花東地區應建設完善的公共運輸網路......，提供安全、便捷、友善、可靠、舒適之運輸服務。」的立法精神，對赴花東旅遊的交通研提優惠措施，將由交通部政次黃玉霖另召集會議研商。