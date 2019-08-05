治療三陰性乳癌 國衛院發現最新療法

2019-08-05 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



乳癌為台灣女性健康的頭號殺手，每年新增個案約萬人，罹癌已夠慘，如果為三陰性乳癌，可說是雪上加霜，僅有接受化療，且容易復發轉移。國衛院發現最新療法，如能夠抑制MCT-1致癌基因，加上Tocilizumab免疫療法，就能減少復發及轉移風險。

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所徐欣伶副研究員表示，MCT-1致癌基因可做為三陰性乳癌臨床診斷與治療的生物標記，如果能夠抑制MCT-1致癌基因的表現，並結合IL-6及IL-6R免疫療法，就能加強抑制癌細胞的生長和轉移效果。

長久以來，三陰性乳癌病友僅能接受化療，而這項研究提供了三陰性乳癌患者新的治療方向，引起腫瘤學界矚目。該研究成果已刊登於2019年3月份腫瘤領域權威期刊《Molecular Cancer》。

徐欣伶說，三陰性乳癌是指雌激素（ER）、黃體素（PR）和第二型人類上皮生長受體（HER2）等三種荷爾蒙受體呈現陰性，代表患者缺乏這些荷爾蒙受體，只能選擇化療，而無法採用荷爾蒙療法以及標靶治療，治療方式有限。

此外，三陰性乳癌具有高度的基因變異性，因此，患者化療後常面臨預後不佳、復發機率高、腫瘤容易轉移到腦部與死亡率偏高等困境，治療效果不如預期。

國衛院研究發現，如果能夠抑制MCT-1致癌基因在三陰性乳癌細胞的表現量，就能夠降低巨噬細胞轉變腫瘤促進型M2巨噬細胞的機率，進而削弱癌細胞轉移與侵襲的能力，降低抗藥性和癌症復發的機率。