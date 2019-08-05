影╱登革熱疫情北上？桃園今出現首例本土登革熱
北部也出現登革疫情！衛福部疾病管制署今公布桃園市出現首例本土登革熱病例，為中壢區仁美里70多歲女性，近期無出國史， 於7月31日至8月3日間出現關節痛、發燒等症狀，曾多次就醫而診斷疑似流感、登革熱，至8月3日NS1快篩陽性，今日經檢驗確認感染登革病毒第二型，目前居家防蚊隔離中。
疾管署副署長莊人祥表示，該名女性平時有種菜習慣，七月底時出現關節痛等症狀，就醫後懷疑是流感或登革熱，通報後做了快篩呈現陽性，今天整天都在做檢驗後確認。但因該女沒有國外旅遊史，也沒去台南或高雄等地，活動地點都在家中、家對面菜園與華勛市場，故推測可能感染地點為上述個案主要活動地，應與台南高雄的登革熱第二型病例無關。
莊人祥說，該女住家附近較為空曠，附近有多少人可能被感染，還需要調查釐清；而因北部登革熱多是白線斑蚊造成，應是室外受感染。衛生單位今已前往個案居住地及活動地周邊進行孳生源清除、噴藥作業。
今年截至目前，國內累計65例本土登革熱病例，為桃園市中壢區1例、高雄市48例中，含三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例，台南市16例中，包含東區6例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有284例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。
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