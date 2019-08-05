影╱登革熱疫情北上？桃園今出現首例本土登革熱

2019-08-05 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



北部也出現登革疫情！衛福部疾病管制署今公布桃園市出現首例本土登革熱病例，為中壢區仁美里70多歲女性，近期無出國史， 於7月31日至8月3日間出現關節痛、發燒等症狀，曾多次就醫而診斷疑似流感、登革熱，至8月3日NS1快篩陽性，今日經檢驗確認感染登革病毒第二型，目前居家防蚊隔離中。

疾管署副署長莊人祥表示，該名女性平時有種菜習慣，七月底時出現關節痛等症狀，就醫後懷疑是流感或登革熱，通報後做了快篩呈現陽性，今天整天都在做檢驗後確認。但因該女沒有國外旅遊史，也沒去台南或高雄等地，活動地點都在家中、家對面菜園與華勛市場，故推測可能感染地點為上述個案主要活動地，應與台南高雄的登革熱第二型病例無關。

莊人祥說，該女住家附近較為空曠，附近有多少人可能被感染，還需要調查釐清；而因北部登革熱多是白線斑蚊造成，應是室外受感染。衛生單位今已前往個案居住地及活動地周邊進行孳生源清除、噴藥作業。