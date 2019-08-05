林務局擴大綠網 讓動物回歸棲息地

2019-08-05 18:13 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



水利局署長賴建信（右）與林務局局長林華慶（左）5日簽署國土生態保育綠色網路合作協議。（Photo by 林務局） 分享 facebook 林務局與水利署5日簽屬合作協議，將擴大生態綠網計畫，共享河道及生態的相關資訊，以利將來規劃動物棲息廊道。林務局也分享先前綠網計畫實施成果指出，在推動「環境生態給付」後，許多農民與民眾主動參與生態保育，多數動物已回歸到原本的棲息地。

新計畫著重水利

水利署署長賴建信表示，水利署目前都會固定撥款項投入環境保育，在政府發展的基礎建設中，水資源是非常重要的一環，希望之後能用「前所未有的努力」與林務局合作，為環境帶來改變。他說，簽署協議後，兩部會將共享河川情勢調查、共同構築網路平台，並促進計畫宣導。

「雖然台灣學者及政府機關做過許多生態研究，但資料大多零散」，林務局局長林華慶表示。和水利署合作後，林務局希望可以整合水資源生態，研究出生物多樣性熱點及關鍵區域，連結這些重要區域，創造出一條屬於動物的生態棲息廊道。

兩年成果豐碩

林務局同時也說明，107年開始推動的生態綠網計畫成果顯著。為了推行計畫，政府提出「環境生態給付」，提供獎金給對生態保育有貢獻的農民。以蘭陽溪口水鳥保護區為例，為了擴大水鳥生態圈，保護區附近的農民若不噴灑農藥就可獲獎金，也讓水鳥的數目增加許多。

此外，為了讓計畫更拓展，經濟部也與社區大學及NGO合作，培訓民眾共同參與調查。實施1年後，除了能更迅速的改善生態外，受培訓的民眾主動關心周遭生態的意願大增。

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