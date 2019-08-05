研究：少吃蛋白質 可「餓死」癌細胞

2019-08-05 17:39 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



研究指出，癌症患者若少食用蛋白質（肉類含有大量蛋白質），可以使癌症擴張狀況變慢。（Photo on Youtube網路截圖） 分享 facebook 近日研究發現，若減少攝取蛋胺酸（胺基酸），能有效減緩癌細胞擴張速度，若能再進一步使用化療藥物，癌細胞就會縮小。但是學者也表示，民眾不必因為此項結果就成為素食者，而且低蛋白飲食與化療藥物不可同時使用，否則癌細胞也會增長。

減少攝取胺基酸

據《Medical News Daily》報導，雖然醫生及醫學界已經認可飲食的重要性，但焦點多著重在飲食與糖尿病及高血壓的影響。近日學者則在《自然》期刊中發表飲食與癌症治療的關聯，發現減少胺基酸攝取可以有效緩止癌症擴散。

為了進行研究，學者先取得兩種化療無效的癌細胞組織切片，再植入老鼠體內。接著，再將老鼠分為兩組，一組攝取一般飲食，另一組的則會減少攝取蛋胺酸（胺基酸的一種），研究蛋胺酸與癌症治療的關係。

據《Medical Xpress》指出，學者研究老鼠的代謝系統時發現，減少攝取蛋胺酸會讓單碳代謝（單碳會助長癌細胞）減緩，因而讓癌症擴張速度變慢。學者更進一步投予老鼠化療藥物，發現只需要及少劑量就能有效讓癌細胞變小。

不一定要素食

學者樂庫士表示，「因為我們不給癌細胞某些養分，所以是用有點像把癌細胞餓死的方式進行治療，但是這不表示你應該變成素食者」。此外，研究團隊也發現，若低蛋白飲食與化療藥物雙管齊下，癌細胞仍會緩慢增長，因此未來需要繼續研究能更穩定殺死癌細胞的方式。

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