親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

定調「本土恐攻」：德州艾爾帕索槍案的媒體大肉搜

研究：少吃蛋白質 可「餓死」癌細胞

2019-08-05 17:39台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

研究指出，癌症患者若少食用蛋白質（肉類含有大量蛋白質），可以使癌症擴張狀況變慢。...
研究指出，癌症患者若少食用蛋白質（肉類含有大量蛋白質），可以使癌症擴張狀況變慢。（Photo on Youtube網路截圖）
分享
近日研究發現，若減少攝取蛋胺酸（胺基酸），能有效減緩癌細胞擴張速度，若能再進一步使用化療藥物，癌細胞就會縮小。但是學者也表示，民眾不必因為此項結果就成為素食者，而且低蛋白飲食與化療藥物不可同時使用，否則癌細胞也會增長。

減少攝取胺基酸

據《Medical News Daily》報導，雖然醫生及醫學界已經認可飲食的重要性，但焦點多著重在飲食與糖尿病及高血壓的影響。近日學者則在《自然》期刊中發表飲食與癌症治療的關聯，發現減少胺基酸攝取可以有效緩止癌症擴散。

為了進行研究，學者先取得兩種化療無效的癌細胞組織切片，再植入老鼠體內。接著，再將老鼠分為兩組，一組攝取一般飲食，另一組的則會減少攝取蛋胺酸（胺基酸的一種），研究蛋胺酸與癌症治療的關係。

據《Medical Xpress》指出，學者研究老鼠的代謝系統時發現，減少攝取蛋胺酸會讓單碳代謝（單碳會助長癌細胞）減緩，因而讓癌症擴張速度變慢。學者更進一步投予老鼠化療藥物，發現只需要及少劑量就能有效讓癌細胞變小。

不一定要素食

學者樂庫士表示，「因為我們不給癌細胞某些養分，所以是用有點像把癌細胞餓死的方式進行治療，但是這不表示你應該變成素食者」。此外，研究團隊也發現，若低蛋白飲食與化療藥物雙管齊下，癌細胞仍會緩慢增長，因此未來需要繼續研究能更穩定殺死癌細胞的方式。

【更多精采內容，詳見

癌細胞素食者
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

利奇馬周四恐以中颱之姿撲台 不排除發布陸警

2019-08-05 16:20

潮境潛客氣瓶用光溺水亡？ 教練：這8狀況一律禁止下水

2019-08-05 15:26

北市公布飲冰品衛生不合格名單 知名飲料店、超商上榜

2019-08-05 12:53

這樣買最容易中獎！「威力彩」16.5億今晚開獎

2019-08-05 12:22

勝利輪沉沒878件郵件包裹泡湯 郵政啟動補償機制

2019-08-05 12:04

唱歌高音唱不上 就醫檢查竟是肺腺癌末期

2019-08-05 17:33

迪化207博物館成立 柯：活化大稻埕

2019-08-05 17:36

影╱登革熱疫情北上？桃園今出現首例本土登革熱

2019-08-05 17:36

預防大選及春節疏運危機 林佳龍今成立因應小組

2019-08-05 17:25

芋頭系列只有這裡喝的到! 美國功夫茶101店開幕限定飲品買1送1

2019-08-05 17:10

台灣虎航8月6日航班異動 飛福岡、大邱旅客注意！

2019-08-05 16:34

電動汽機車巴士減空污 擴大補助陸續上路

2019-08-05 15:49

捷運PM2.5濃度居冠 環保署：測量方式不同

2019-08-05 15:39

檳榔長期無法管 民團籲防治立專法

2019-08-05 15:33

蘇花改原定1月10日通車卻提早5天 傳為選舉考量

2019-08-05 15:21

雲嘉南高屏花東大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-08-05 15:05

香港罷工航班取消 旅客：網路申訴？員工何不當面解決

2019-08-05 14:50

人潮摧殘、自然沉積…嘉明湖的消失危機

2019-08-05 14:30

愛山家族！8歲童攻嘉明湖 全家升旗高唱國歌

2019-08-05 14:27

桃園大園飆36.9度 氣象局發布9縣市高溫資訊

2019-08-05 14:18

進口與國產雞肉規範不同 食藥署農委會討論多次未果

2019-08-05 14:13

國內養雞業者陳情：應提高進口雞肉抽檢率

2019-08-05 14:10

女駕駛車隊、兒童座椅 桃機計程車提升親子服務品質

2019-08-05 14:10

食藥化粧品違規廣告 北市半年開罰近3千萬

2019-08-05 14:02

再破今年新高 威力彩今頭獎上看16.5億元

2019-08-05 14:02

醫學界：盼三陰性乳癌等盡快納入給付

2019-08-05 13:57

免疫療法給付 健保署長：明年爭更多預算

2019-08-05 13:56

七夕買花表心意 花價平穩荷包免擔心

2019-08-05 13:53

利奇馬恐將增強為中颱 全台防大雨

2019-08-05 13:51

花蓮發票連開2張特獎 國稅局增開40萬組雲端發票獎

2019-08-05 13:40

下體除毛好流行 漂亮女除毛師最怕遇男客人「沒反應」

2019-08-05 13:03

影／七夕情人節怎麼玩？ 她帶你進古宅穿梭時空

2019-08-05 12:49

地牛翻身 嘉義縣震度3級未傳出災情

2019-08-05 12:29

威力彩頭獎 今晚上看16.5億元

2019-08-05 12:22

影／嚼檳榔年齡層向下探 第一次竟是11歲前

2019-08-05 12:12

大選年連填樹洞都要有政治sense 台南發泡劑秒換乾水草

2019-08-05 12:05

北市抽驗50件涼麵 兩店家大腸桿菌群超標

2019-08-05 12:05

新北最高級的區「板橋還是新店」？網友專業分析點出關鍵

2019-08-05 12:00

11時39分台南地震 最大震度嘉義三級

2019-08-05 11:53
看更多

熱門文章

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 看各國預測路徑

2019-08-05 10:05

利奇馬颱風增強 吳德榮：侵襲機率提高、威脅大增

2019-08-05 07:25

6大交通方式 搭捷運暴露PM2.5最高

2019-08-04 23:50

利奇馬颱風恐增強為中颱 周四最靠近台灣

2019-08-05 08:59

唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人出現 雙魚有財運

2019-08-05 07:31

天使的眼淚旁列隊升旗唱國歌 這家人感動眾多山友

2019-08-05 11:44

哪一種交通方式PM2.5濃度暴露最高？ 答案竟是捷運

2019-08-04 22:17

利奇馬周四恐以中颱之姿撲台 不排除發布陸警

2019-08-05 16:20

這樣買最容易中獎！「威力彩」16.5億今晚開獎

2019-08-05 12:22

北市動物園大象回拋帽子 靈性舉動民眾驚呼連連

2019-08-05 10:39

利奇馬颱風生成 周四五防大雨

2019-08-05 00:41

利奇馬恐影響台灣？ 彭啟明：會是有料的颱風

2019-08-05 08:17

下體除毛好流行 漂亮女除毛師最怕遇男客人「沒反應」

2019-08-05 13:03

北市公布飲冰品衛生不合格名單 知名飲料店、超商上榜

2019-08-05 12:53

嘉明湖山高湖美 有學者評估萬年後將消失

2019-08-05 11:46

中元普度是在超度誰？ 文史作家：其實是生者

2019-08-05 07:40

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

潮境潛客氣瓶用光溺水亡？ 教練：這8狀況一律禁止下水

2019-08-05 15:26

又有無人機！松山機場今晚緊急關閉半小時

2019-08-04 20:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top