迪化207博物館成立 柯：活化大稻埕

2019-08-05 17:36 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



位於迪化街一段207號的迪化207博物館。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 老房申請私人博物館，創全國首例！台北市長柯文哲於5日下午抵達迪化街一段207號，授「私立博物館申請許可證書」予迪化207博物館創辦人陳國慈，盼此例能成2015年《博物館法》後SOP，鼓勵更多私人單位向文化局申請。

陳國慈個人認養

2015年文化部通過《博物館法》，明確定義公共性、公益性、專業功能性後，只要私人自宅申請，經文化局對消防、財務、營運、人事組織等審查後，可成為私立博物館。在北市文化局的協助下，陳國慈以新建築計畫讓老房子符合現代建築消防，經歷20個月層層嚴格審核，終於成為博物館法後全國正式登記首例。

迪化207博物館創辦人陳國慈自2003年即認養經營北市古蹟「台北故事館」，創以個人身份認養古蹟的全國首例。2017年，她再度提供位於大稻埕老街街角的整棟私人建築，創辦迪化207博物館，在中港、日、韓、觀光客喜愛漫步的大稻埕老街上，訴說人文歷史。

大稻埕發展潛力大

曾提出「5大無圍牆博物館」計畫（北投、大稻埕、城中、艋舺、城南）的柯文哲表示，台北若要成為國際化城市，還欠缺許多「小型博物館」。而5大城市博物館中大稻埕最有發展潛力，原因是100多年前的中藥、南北貨、布匹輝煌歷史，造就此地「有錢人多」。此話一出，也隨即引起街訪商家一陣驚呼。

「推動文化只靠政府，太困難！」柯文哲強調城市文化須靠「公私協力」，他以4日參訪三峽老街所見為例，政府推動硬體建設容易，但不容易的是館內要有國寶級的手藝人坐鎮。他還說，第一例總是比較艱辛，盼建立起申請SOP，北市文化局能檢討過程中踢到的鐵板，提供民間更多協助。

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