芋頭系列只有這裡喝的到! 美國功夫茶101店開幕限定飲品買1送1

2019-08-05 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在紐約的超夯飲品「美國功夫茶」今年與台灣人氣炸雞品牌頂呱呱攜手開設複合店，推出經典組合「炸雞配珍奶」。起初來台以複合店的模式展店，進駐東區、新莊、花蓮，8/7將首次以獨立店形式在台北101登場。為慶祝開幕，8/7至8/9一連三天精選飲品「買一送一」；11/15前，連續101天指定飲品第二杯半價的優惠，同時「芋頭系列」飲品也加入101門市限定菜單。

在美國紐約創立「功夫茶」的四個台灣人，憑著「想讓大家都喝得到好茶」的想法，開業9年在美國有超過百間門市，在全世界有200間門市，所有原料皆來自台灣，並堅持每3小時換上一壺全新現泡的手作茶，短短不到10年就打響名號，被稱為「美國必喝的手搖飲料店」。美國功夫茶來台的首間獨立店台北101店於8/7正式開幕，將推出超過86種飲料品項的專屬菜單，加上10種配料，隨著消費者喜好變化出多種選擇。