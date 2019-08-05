唱歌高音唱不上 就醫檢查竟是肺腺癌末期

2019-08-05 17:33 聯合新聞網 綜合報導



一名合唱團男高音因一年無法唱出高音就診，醫生檢查後發現竟是肺腺癌末期。示意圖／ingimage 分享 facebook

人體許多器官沒有痛覺，有些人因此忽略身體狀況，一檢查出來都已是癌症末期。花蓮慈濟醫院胸腔內科醫師黃軒就表示，自己曾有一個病患是合唱團男高音，卻因去年開始無法唱高音而就診，經X光照射後，發現是肺腺癌末期，且癌細胞已經轉移至腦部。

花蓮慈濟醫院胸腔內科醫師黃軒在保健節目「健康2.0」上分享，自己過去曾有一位病患來就診，表示自己是合唱團的男高音，但卻有一年的時間無法唱出高音了，且這一年四處看醫生都檢查無果，黃軒索性就叫這位病患當場唱出高音，並請他身旁的兩位友人比較與過去高音的差異，友人卻說比過去的高音少了三分之二。

黃軒表示男子送往X光照射後，發現他的上肺葉有一顆1.2公分的結節，且已經有1、2顆轉移至腦部，而這也是肺腺癌末期的症狀。對此，基隆長庚醫院外科教授江坤俊表示，如果唱不出高音，首先要去耳鼻喉科就診，檢查聲帶振動有無問題，但如果甲狀腺沒問題，就必須找胸腔科檢查肺部。

另外，江坤俊也指出肺部之所以不容易檢查出問題，是因為肺部只需要40~50%功能在就能運作，除非肺癌長在最主要中間的位置，引發咳嗽，才被發現，而這就與肝癌的發病一樣，通常癌細胞都長在器官邊緣，因此病患發現問題，就診時已是末期。