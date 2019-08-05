黃莉翔主持「愛上了展演世界」 IC之音今開播

2019-08-05 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



前新竹縣工策會副總幹事黃莉翔，跨界於IC之音主持全新45集節目「愛上了展演世界」，還一舉榮獲今年「文化部廣播節目製播補助」55萬元的肯定。首集請來Uniqlo全球T恤設計大賽首獎主 台灣漫畫家設計師zee，2019最新展演T恤全球首度亮相一起開播，要為聽眾製作系列以音樂啟程、策展聽覺的廣播節目。

行動派的黃莉翔說：這是書寫新竹「走進無牆美術館」的2.0廣播版！黃莉翔在新竹縣工策會副總任內，將新竹化身為展場，以策展手法設計為三層樓美術館，首次將策展和策展人運用於城市行銷，獲得廣大的迴響。

然而，「走進無牆美術館」不因書籍出版了而結束。 今年夏天以2.0廣播版的嶄新面貌，進一步將策展和策展人轉化為節目軸線，從台灣文創產業園區發展關鍵日（2007年12月）為時間起點、並前瞻未來，以親民說故事方式，猶如影集概念，將展演世界台上、台下、幕前與幕後的精彩人事物，濃縮精簡為45集廣播節目。

黃莉翔規劃的45集「愛上了展演世界」充滿現場感， 主持人暨策展人黃莉翔，運用她擅長敘事的長處及學音樂的背景，依故事軸線精選歌曲和音樂，引領聽眾進到展演現場，遇見展演人的心理世界，看見展演幕後的祕密花園。45集的聽覺節目立體化設計成四個想像中的太空艙：展演世界大小事、愛展演會客室、展演現場直擊與展演線上聽，帶領聽眾穿梭時空，聽見、想像與享受我們當今這個奇妙繽紛的展演世界。

「愛上了展演世界」今（5）首播日請來的特別來賓zee，是Uniqlo「全球T恤設計大賽」2018年首獎主台灣漫畫家設計師，開播日致贈2019最新展演T恤於主持人莉翔，請她將最新台灣動漫展演活動穿在身上首度亮相，邀請所有聽眾朋友一起愛上了展演世界。