台灣虎航8月6日航班異動 飛福岡、大邱旅客注意！

2019-08-05 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近來颱風不斷，上一個颱風薇帕之後，再有颱風來襲，包含利奇馬颱風及范斯高颱風，其中，范斯高颱風周二撲向九州，若是在近日有要前往日韓的旅客，需留意航空公司航班異動，如台灣虎航延後高雄及桃園飛福岡、提前桃園飛大邱往返航班。

今年第8號颱風「范斯高」颱風，雖對台灣沒有直接影響，但目前已經逼近日本最南端的小笠原群島一帶，最快可能在周二撲向九州，因此，若要前往日本九州一帶旅遊的旅客，需特別注意。

台灣虎航因應颱風，宣布航班最新動態，8月6日高雄、桃園飛福岡延後，其中，IT270高雄飛福岡延到下午3點20分起飛，IT271福岡飛高雄延後到晚上8點5分起飛；另桃園飛福岡延後到下午4點45分起飛；福岡飛桃園延至晚上8點55分起飛，並且為了配合福岡機場設施限制，旅客在晚上7點45分前就要完成報到手續。