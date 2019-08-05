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紙風車：出錢又被糟踏取消台中演出 中市府：誤會一場

2019-08-05 16:06聯合報 記者章凱閎陳秋雲╱即時報導

紙風車文教基金會執行長李永豐今天在臉書上表示，將取消周日在台中西屯永安國小的368演出行程，主因是台中市政府不協辦，且學校要收埸租，還要負責清廁所，「你們地方政府刁難，我們就不去嘛！何必出錢又被糟踏！」紙風車基金會隨即也發布新聞稿表示，若台中不歡迎，未來的公益演出會全數跳過台中。

紙風車表示，13年來，紙風車推動數百場公益藝術演出。但原預期本月10、11日於台中舉辦的「368鄉鎮市區兒童藝術工程」演出，台中市府質疑紙風車的政治色彩，不准公所協助、也不准學校提供場地作為演出使用。紙風車求學校半天，最後以1.2萬元租借學校操場、1萬元訂金，還須簽下切結書，加上一堆但書。

紙風車表示，迄今公益演出已累積684場演出，所到之處公部門幾乎都伸雙手歡迎，「這是第一次被公家機構要求付費演出。」也因此，13年來，紙風車首次取消跟孩子們的承諾，取消周末演出行程。

紙風車也表示，政治立場，從來都不是公益演出考量的範圍，「為孩子的歡笑都是可以一起努力。若連自己募款的演出，都要受到地方政府的阻撓，「我們只能承認我們能力不足，無法完成照顧全臺灣孩子的心願。」

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，經詢問教育局的作業，該局考量的是要讓學校場地租借單純化，整個過程都在確認溝通中，如果沒有任何讓學校和家長困擾的政治色彩，學校場地單純化使用，市府都很歡迎劇團來台中演出，而且還有許多公共空間可以提供租借，市府也會幫忙行政協助，如此，那恐怕是誤會一場。教育局和學校方後續也會跟該劇團說明原則，符合條件，一切說明清楚，自然沒有任何問題，相信是誤會了。

教育局表示，目前規範就是沒有補助的團體，教育局和文化局無法掛上主辦或協辦單位，因此會延伸一些場租費用，這是任何團體申請都一樣，目前學校回報並沒有任何阻礙的行為，場地也都租借完成，因此，這應該是誤會一場，一切都是按照規定走。

台中市兩所學校表示都全力協助而且掛協辦，南陽國小校長說，甚至學校辦的花燈活動也提早結束就為了要配合紙風車，不曉得劇團為何如此說。

紙風車文教基金會今天表示，因受到台中市政府刁難，將取消周日在台中西屯永安國小的3...
紙風車文教基金會今天表示，因受到台中市政府刁難，將取消周日在台中西屯永安國小的368演出行程。圖／紙風車文教基金會提供
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