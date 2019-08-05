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潮境潛客氣瓶用光溺水亡？ 教練：這8狀況一律禁止下水

2019-08-05 15:26聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市潮境海洋保育區，保育3年，生態豐富，成為潛水熱點，今天早上有對夫妻一群潛水客來潛水，洪姓男子突然出現溺水現象，妻子求救，一旁的團員很快將男子拉上岸，但已經沒有生命跡象，事後檢查洪姓男子所攜帶的氣瓶已經沒有空氣，潛水教練王銘祥說，預防，預防，再預防，海永遠都在不需那麼拼命。

王銘祥說，今天二夫妻一起潛水一人發生溺水，二人氣瓶壓力是0，或許大家很納悶為怎會同時是0，他推測夫妻同時氣瓶氣都用光，有可能在另一方吸到沒氣時二人共生，沒及時到水面，導致意外發生。

這幾年他從事載潛客出海潛水。但所看到的學生素質好的很好，差的很差。不同教練所教出的學生真的差別很大。一般來說能來船潛都有進階以上程度潛水員都算是經驗不錯，但這些年上他的船被禁止下水不在少數，他錢不賺沒關係，但出事就連累大家去做筆錄就不好。

王銘祥說，只要上他的船他先觀察所有潛水員狀況，包含裝備組裝，身體狀況，帶隊教練的責任心等等，在他認為有危險狀況下他一律禁止下水。包括

1.裝備不會組裝

1.2BCD不會操作,充排氣搞不清楚

1.3購買二手老舊裝備

2.過於緊張，換氣過度怎調麼調都調不回。

3.BCD穿反.還問我怎找不到管子（你當你是在火場救災唷)

4.蛙鞋穿反還問我怎不順。

5.不聽從指示，尤其自認很厲害的人。

6.到點後流強，潛水員無法勝任

7.水濁.（一米不到看怎啊)

8.出海後狀況多，潛客蛙鞋帶斷，面鏡帶斷，一二級頭出問題，氣瓶高壓環爆開，種種第六感告知，全船帶回當出海逛逛。

王銘祥說，他参加基隆市救難協會20多年來救難無數，數不清水下帶回安葬有幾位。也看到家屬對於親人就這樣離開的悲情及心情.

他分享國外專家所說，溺水第一時間是要給氧，只靠CPR效率不高，但還是必要的，因氧氣很少人會隨身準備。

洪姓男子今早在基隆市潮境公園海域潛水時發生意外，其他潛水客救他上岸後，由救護車送...
洪姓男子今早在基隆市潮境公園海域潛水時發生意外，其他潛水客救他上岸後，由救護車送醫院急救仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
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溺水夫妻基隆
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