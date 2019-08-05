蘇花改明年通車提早5天 傳為選舉考量

2019-08-05 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



花了8年多施工的蘇花改重大交通建設，原本預訂明年春節前通車，後來改為1月10日，最近又提早為1月5日通車；外傳，此一攸關東部交通動脈的重大工程，一再被要求提早通車，與明年1月11日的大選有關，藉由通車釋放政策大利多，方便花蓮與台東的民眾返鄉投票。

不過蘇花改工程處不願意證實此事，只強調目前努力趕工中，進度隨時回報交通部公路總局，至於真正的通車日期，仍需由交通部敲定。此外，行政院長蘇貞昌明天前往和中到大清水段工區，視察仁水隧道工程，更顯現對此重大工程的重視。

東部交通落後許久，舊蘇花公路坍方落石嚴重，花東縣民長年期盼一條安全回家的路。「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」（蘇花改），民國100年1月29日由當時馬英九總統主持開工典禮，同年3月21日動工，分成蘇澳到東澳、南澳到和平、和中到大清水3段，總長38.8公里；其中蘇澳到東澳路段去年2月5日通車，南澳到和平路段、和中到大清水路段共29.1公里，預計明年通車。

明年1月11日是總統與立委大選投票日，交通單位最早訂出的通車期程是農曆春節以前，後來改成1月10日為通車目標，最新的消息是又提早5天，改成1月5日通車。