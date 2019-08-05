香港罷工航班取消 旅客：網路申訴？員工何不當面解決

2019-08-05 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



因受香港罷工影響，今天自高雄小港國際航空站出入境的14班國泰港龍航空航班中，有10班次取消，影響人數約3、4000人。有搭乘旅客抱怨，今凌晨接到消息就提早到達機場，航空公司卻回應要從網路上申訴，他質疑為何有這麼多工作人員不當面解決。

高雄航空站通報，港龍航空通知受到香港罷工影響，取消航班HDA430/453、HDA432/433、HDA442/443、436/437、HDA454/455，僅有最早與最晚的HDA451、HD456/457班次保留。

至於香港罷工造成班機取消會延燒幾日，高雄航空站副主任孫翼中表示，這次事件是受香港機場罷工影響，非航空公司責任，今影響人數約有3、4000人，明、後天是否受影響，還要等到今半夜時才能得知。

有旅行團旅客說，一行37人前來，卻在今凌晨5點40分接獲消息，原搭乘11點20分航班，整團8點就到了，按照行程應該可以順利返回大陸，但因班機取消，接下來的行程都付諸東流。

該名旅客表示，現最大2個關鍵點，就是港龍航空未做出應急措施或補助，也未有人出面向乘客解釋，僅貼出告示並說晚上航班也滿。今天他們到香港有這麼多人，想要臨時更改略顯困難。