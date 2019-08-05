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111學年大學考招變革！ 3張表看懂升學代碼P、X、Y

2019-08-05 14:38聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

108課綱上路，111年起大學入學考試的科目、計分都有調整，各校系招生參採項目則分為P、X、Y三項。大學入學考試中心表示，每年初考的學測由六科增為七科，每科15級分；申請入學招生採計學測至少四科，以及學習歷程檔案和筆面試成績至少50%。

另外，目前每年七月考的指考將改為「分科測驗」，科目由十科減為七科，計分由每科100分改為每科45級分；分發入學採計學測至少四科，以及分科測驗至少一科。

大學招生委員會聯合會已決議將111年學測數學考科分為數學A、數學B兩科，再加上原本的國文、英文、自然、社會、寫作，總共七科。大考中心表示，屆時原本7月的大學指考將改為分科測驗，不再考共同科目國文、英文，並刪除數乙，包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民七科。

在招生端，招聯會表示，111學年起大學入學的參採項目分為X（學測）、Y（分科測驗，即目前的指考）、P（考試以外的審查資料）三項。其中P又分為P1（學習歷程檔案）和P2（第二階段筆、面試）兩項。

招聯會說，學測後的申請入學，各校系將採計X至少四科，以及P的成績。其中P要占申請入學成績占比至少50%，且P1占比要高於P2。原因是學測考科和考試內容調整，高中必修、必選課可考於學測者不到一半，因此看重P1成果。

招聯會表示，分科測驗後的分發入學，則採計Y至少一科，以及X至少四科，不採計P。部分校系得採計術科，各校系平均採計三至五科考試成績。

教育部國教署高中職組組長韓春樹表示，各高中這個月已完成建置學習歷程檔案，開放學生上傳。教育部今年七月公告最新的〈高級中等學校學生學習歷程檔案作業要點〉，放寬學習歷程上傳時程，由每學期上傳一次，改為每學年上傳一次。上傳項目包括基本資料、修課紀錄、學習成果、多元表現四項。

根據該作業要點，基本資料包括學生擔任班級與社團幹部等紀錄。修課紀錄則包括修課內容、成績，以及學生找課諮老師做課程諮詢的紀錄。

學習成果由學生每學年勾選6件上傳，是課程的成果、作品，要經老師認證。最後由學校統一提交給教育部。多元表現則包括學生參加競賽、檢定或彈性學習成果，每學年至多勾選10件上傳，一樣由學校統一提交給教育部。

大考中心說，因應新課綱的素養題型，學測和分科測驗試卷都改採選擇和非選題型混合的「卷卡合一」制，不再區分題目卷與答案卷。大考中心今年9月公告考試說明，並於109年4月和110年9月舉行全國試考。第一次在全國391所高中各選一至二班試考，考科試學測的自然與社會。第二次的規模將涵蓋今年9月入學的10萬名高一生，目前規劃讓每名考生選兩科試考。

111學年大學考試變革：學測篇。製表／記者潘乃欣
111學年大學考試變革：學測篇。製表／記者潘乃欣
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111學年大學招生變革。
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111學年大學考試變革：指考篇。
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學測教育部指考
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