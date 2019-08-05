檳榔長期無法管 民團籲防治立專法

2019-08-05 15:33 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「無法可管的檳榔是台灣的社會共業，但是沒有民代願意正視！」台灣檳榔防治暨口腔癌防治聯盟副主席舒靜嫻表示，檳榔問題長期被政府忽視，希望透過立專法，導正檳榔問題的積弊沈痾。

政府漠視檳榔現狀

據《政府怠惰，檳榔共業三十年》一文報導，從一起蜜蜂群體死亡事件中，循線查到被噴了十幾種農藥的自主噴藥檳榔園，發現農委會並未對檳榔訂出噴灑農藥規範，彰顯出政府長期檳榔產業的三部政策「不輔導、不鼓勵、不負責」，也點出個政府各單位互踢皮球的心態，造成網路廣大的迴響。

「檳榔長期無『法』可管，盼跨單位正視！」舒靜嫻點出主管單位的矛盾，農委位會認定檳榔為果品；食藥署則認定，一級致癌物非「食品」。她反駁，《食安法》對食品的定義為「供人咀嚼的產品」，所以檳榔當然為食品。目前僅有衛生單位（國健署）在單兵作戰，透過宣導、篩檢方式處理。

應加強宣導危害性

從80年代開始吃檳榔，十幾年後被醫師宣判口腔癌的病友崔文彬分享經驗說，接受手術後，由於顏面外觀受損，封閉在家不敢出門。經2年心理復健後，才能脫下口罩，跟著陽光基金會宣導檳榔的危害性。如今，他經常穿梭於營建工地與製造業工廠間，以自身慘痛的經驗，告誡以嚼食檳榔提神的勞動朋友。

崔文彬說，當初並不知道檳榔會致癌，所以選擇了「錯誤的提神方式」，檳榔果實（檳榔子）既已在2003年被證實為一級致癌物，希望政府能亡羊補牢，針對檳榔的危害性宣導，別再只是流於勿隨地亂吐檳榔汁的層面。

檳榔、菸酒綁一起

「仍有5成國人並不知道檳榔子本身即為致癌物！」台少盟秘書長葉大華指出，據國健署資料，107年青少年嚼檳率為：國中1.3%、高中2.1%，等於每年有2.4萬名青少年過早嚼檳榔。她說，兒童愈早養成嚼檳榔習慣，長期暴露在潛在風險之下，成年後得口腔癌的機率就會較高。

《兒少法》雖已有針對抽煙、喝酒、嚼檳榔等做出規範，但107年高雄「檳榔自動販賣機」新聞，讓未成年人可以至無人看管的販賣機買檳榔；且近年業者推出檳郎便利店的營銷模式，將檳榔與菸酒等有害身心健康物質，在商店架上擺在一起。她認為，應將檳榔在《兒少法》中提高至與「菸酒同等」的管制層級。

農委會：規範用藥、立專法

陳吉仲於7月9日曾表示，政府不應該用「三不政策」漠視事實存在，並承諾未來會透過跨部會討論，比照《菸酒防制條例》訂定《檳榔防制條例》。至於檳榔農藥殘留量的訂定，由於牽涉到檳榔是否為食品的定義，則須由衛福部決定。

口腔癌病友崔文彬分享嚼檳榔數十年的動機，選擇了「錯誤的提神方式」。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

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